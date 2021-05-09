شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع السلالات المتحورة لفيروس كورونا فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما أصدر خبراء الصحة العالمية أول صور لفيروس كورونا فى ديسمبر الماضى، وقد نشر الباحثون الكنديون الصور الهيكلية الأولى لطفرة في المتغير B.1.1.7 من فيروس كورونا والتي قد تفسر سبب ثبوت أنها أكثر عدوى بكثير من السلالة السابقة ، مما تسبب في ارتفاع سريع في الحالات حول العالم.

سلالات فيروس كورونا

يمكن تصنيف متغيرات الفيروس كورونا إلى أنواع عديدة مثل O ، A2 ، A2a ، A2 ، B ، B1 ، 19A ، 19B ، 20A ، 20B ، 20C ، D614G إلخ.

- تم تسمية السلالة الأصلية للفيروس المسبب لـ كورونا بالنوع O.

- تطورت الأنواع العشرة من النوع "O" على مدار أربعة أشهر.

- في المناطق الشمالية والشرقية من الهند ، يسود سلالة / متغير 20A، وفي جنوب وغرب الهند تعتبر سلالة 20B هي السائدة.

- يحتوي المتغير B.1.617 على طفرات من نوعين مختلفين من الفيروسات هما: E484Q و L452R.

هل هذا يعني أن بعض المتغيرات الخاصة بـ فيروس كورونا من المرجح أن تسبب الوفاة؟

لا يزال العلماء يبحثون في هذا الأمر، ولكن فيما يتعلق بالبيانات الحالية، لم يتم العثورعلى بيانات قاطعة كدليل موثوق لتأكيد أن المتغيرات المختلفة مرتبطة بمعدلات مختلفة من الوفيات، جميع السلالات متشابهة تقريبا في قدرتها على التسبب في الوفاة عند إصابة مضيف.