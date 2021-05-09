شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل البول يمكن أن يتنبأ بخطورة فيروس كورونا.. و4 أشياء أخرى يخبرك بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا، فيمكن أن يوضح تحليل البول، ما إذا كان من المحتمل إصابتك بحالة شديدة من الفيروس، وهذا ما اقترحته دراسة جديدة وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، حيث قام فريق بحثي بقيادة باحثين من جامعة واين ستيت في ديترويت بالولايات المتحدة بفحص عينات البول لمرضى كورونا، ووجدوا مستويات مرتفعة من المؤشرات الحيوية المحددة لجهاز المناعة مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بفيروس كورونا.

كانت مستويات علامات الالتهاب هذه أعلى في المرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، إذا تم إثبات نتيجة الدراسة بشكل أكبر، فقد تساعد عملية الفحص المنتظمة في التنبؤ بمرضى كورونا الأكثر عرضة للإصابة بمرض حاد والمساعدة في استراتيجية علاج ناجحة، ويمكن أن يخبر تحليل البول الكثير عن صحتك.



تحليلي البول والكشف عن كوورنا

إليك بعض الأشياء التي يمكن أن يخبرنا بها تحليل البول البول الداكن

إذا كان البول داكنًا، فهذا يعني أنك تستهلك سوائل أقل بكثير مما يتطلبه جسمك، والبول الداكن هو علامة على الجفاف، لذا يوصى بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب يوميًا.

دم في البول

إذا رأيت دمًا في البول، فاستشر الطبيب، فقد يكون علامة على مرض الكلى أو تضخم البروستاتا أو سرطان المثانة أو فقر الدم المنجلي، وقد ينتج الدم في البول أيضًا عن التمارين الشاقة أو الأدوية.

بول كريه الرائحة

يمكن أن يتسبب الجفاف وتناول أطعمة معينة في جعل البول كريه الرائحة، لكن رائحة البول الكريهة قد تكون أيضًا علامة تحذير مبكر لأمراض معينة مثل مرض السكرى والتهاب المسالك البولية ومشاكل الكلى ومشاكل الكبد.

حصى الكلى

إذا كنت ترغب فى الذهاب إلى الحمام كثيرًا ولكنك لا تستطيع التبول كثيرًا، فقد يكون ذلك بسبب حصوات الكلى التي تسبب انسدادًا فى أنبوب البول، وللتحقق مما إذا كان لديك حصوات في الكلى ، سيختبر طبيبك البول بحثًا عن الكالسيوم ونوع معين من الأحماض، ويمكن أن يؤدي تضخم البروستاتا أو سرطان المثانة أو جلطات الدم أيضًا إلى انسداد.