مجلة لانسيت: النساء المصابات بالتهاب رئوى بسبب كورونا أكثر عرضة لضرر الرئة

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القاهرة - سامية سيد - حذر الخبراء من أن النساء المصابات بالتهاب رئوي بسبب كورونا أكثر عرضة للإصابة بأضرار في الرئة، وذكرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة The Lancet Respiratory Medicine ، أن معظم المرضى في المستشفى بسبب عدوى كورونا يعودون إلى صحتهم الكاملة، لكن واحدًا من كل ثلاثة قد يصاب بتلف في الرئة حتى بعد عام.

الالتهاب الرئوي بسبب كورونا مقابل الالتهاب الرئوي: فهم الفرق

ما هو الالتهاب الرئوي بسبب كورونا وكيف يختلف عن الالتهاب الرئوي العادي؟ الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئتين وتسببها فيروسات أو بكتيريا أو فطريات.

في هذه الحالة، تصاب رئة المريض المملوءة بأكياس هوائية تسمى الحويصلات الهوائية بالعدوى والتهاب، وهذا يؤدى كذلك إلى ملء السوائل أو الصديد في الرئتين مما يسبب مشاكل في التنفس، ومع ذلك، فإن الالتهاب الرئوي بسبب كورونا مختلف قليلاً، حيث يتم نقل الأشخاص إلى المستشفى بشكل شائع بسبب عدوى كوفيد-19 عندما يصيب الفيروس الرئتين.

1 من كل 3 نساء مصابات بالتهاب رئوي بسبب كورونا أكثر عرضة لخطر تلف الرئة

فى الدراسة الأخيرة، تبين أنه حتى بعد عام، تم تقليل ثلث مقاييس وظائف الرئة لدى المرضى، وخاصة مدى كفاءة نقل الأكسجين فى الرئتين إلى الدم، وتم العثور على هذا في كثير من الأحيان في النساء أكثر من الرجال.

في حوالي ربع المرضى، أظهرت الأشعة المقطعية أنه لا تزال هناك مناطق صغيرة من التغيير في الرئتين، وكان هذا أكثر شيوعًا في المرضى الذين يعانون من تغيرات رئوية أكثر حدة في وقت دخول المستشفى، ووجد باحثون من جامعة ساوث هامبتون في المملكة المتحدة أن حوالي 5 % من المرضى ما زالوا يعانون من ضيق التنفس.

قال مارك جونز، الأستاذ المساعد في طب الجهاز التنفسي في الجامعة: "يبدو أن غالبية المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي الحاد بسبب كورونا قد تعافوا تمامًا ، على الرغم من أن هذا استغرق عدة أشهر بالنسبة لبعض المرضى، وكانت النساء أكثر عرضة للتخفيضات المستمرة في اختبارات وظائف الرئة، وهناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لفهم ما إذا كان هناك اختلاف بين الجنسين في كيفية تعافي المرضى".

وأضاف جونز: "نحن أيضًا لا نعرف حتى الآن ما سيحدث بعد مرور 12 شهرًا وسيحتاج هذا إلى دراسة مستمرة".