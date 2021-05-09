فريدة الحوسني تكشف لـ"الخليج 365" أهمية التطعيمات لعبور جائحة كورونا بسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ أن بدأت جائحة كورونا تجتاح العالم كانت دولة الإمارات، نموذجا يحتذى به في استجابة القطاع الصحي للتعامل مع جائحة كوفيد-19، بداية من تقديم الدعم الكامل عبر الحملات التطوعية التي تجوب أرجاء الإمارات كافة وخارجها، مرورا بالجاهزية الكاملة للمستشفيات الميدان

حرب الشائعات.. من صنع فيروس كورونا وباعه للصين؟



ومن هنا التقت ”الخليج 365” مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، للحديث عن تداعيات الأزمة العالمية وأهمية التطعيمات والتدابير الاحترازية لعبور جائحة كورونا بسلام.

