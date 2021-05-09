صحة ورشاقة

فريدة الحوسني تكشف لـ"الخليج 365" أهمية التطعيمات لعبور جائحة كورونا بسلام

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ أن بدأت جائحة تجتاح العالم كانت دولة الإمارات، نموذجا يحتذى به في استجابة القطاع الصحي للتعامل مع جائحة كوفيد-19، بداية من تقديم الدعم الكامل عبر الحملات التطوعية التي تجوب أرجاء الإمارات كافة وخارجها، مرورا بالجاهزية الكاملة للمستشفيات الميدان

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ومن هنا التقت ”الخليج 365” مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، للحديث عن تداعيات الأزمة العالمية وأهمية التطعيمات والتدابير الاحترازية لعبور جائحة كورونا بسلام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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