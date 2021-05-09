"الصحة المصرية": لم نرصد أي سلالات جديدة من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الصحة المصرية استقرار الوضع الوبائي لكورونا في مصر خلال الفترة الماضية، وعدم رصد أي سلالات جديدة من الفيروس حتى الآن.

وقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن مصر وضعت عدداً من الإجراءات الاحترازية الجديدة للقادمين من الخارج، خاصة الدول التي ظهرت بها تحورات وسلالات خطيرة لفيروس كورونا، خاصة فحص الحمض النووي الجيني للفيروس، وفقاً لصحف محلية مصرية.



وتفقدت الدكتورة هالة زايد خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، تمهيداً لتصنيع لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد في مصر.