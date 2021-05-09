إسبانيا تحاصر كورونا.. احتفالات برفع حظر التجول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط مشاعر فرح غامر رقص الإسبان بالشوارع ورددوا هتاف "حرية" وأقاموا احتفالات على الشواطئ بمناسبة انتهاء حظر التجول لمكافحة فيروس كورونا.

وعلى غرار احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، تجمع مئات معظمهم شبان في ميدان بويرتا ديل سول للتهليل مع دقات الساعة معلنة انتصاف الليل بينما ارتاد آخرون الشواطئ في برشلونة ومعهم مشروباتهم.

وكان على شرطة برشلونة القيام بمهمة غريبة تمثلت في دفع الناس للعودة إلى منازلهم عندما بدأ آخر حظر للتجول في المدينة في العاشرة مساء ثم السماح لهم بالعودة من جديد في منتصف الليل مع رفع الحظر نهائيا.

وتعد إسبانيا من أكثر دول أوروبا تضررا من الجائحة إذ سجلت 78 ألفا و792 وفاة و3.6 مليون إصابة بفيروس كورونا، لكن معدلات الإصابة انخفضت وتجري عمليات التطعيم بوتيرة سريعة مما سمح لمعظم أقاليم البلاد البالغ عددها 17 بإلغاء حظر التجول الذي كان ساريا حتى الفجر.

وهناك أربعة أقاليم فقط لا تزال تفرض حظر التجول هي جزر البليار وجزر الكناري ونبرة وبلنسيا.