شكرا لقرائتكم خبر عن المنظار وتحليل الأنسجة.. أبرز طرق تشخيص التهاب القولون التقرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب القولون التقرحي هو حالة تسبب التهابًا على طول بطانة القولون أو المستقيم يؤدي هذا الالتهاب إلى ظهور بقع مؤلمة تسمى القرح، وتشمل الأعراض الشائعة لالتهاب القولون التقرحي إسهال، وألم في المستقيم، وجع بطن، تشنجات، عادةً ما يتم تشخيصه إما بين سن 15 إلى 30 عامًا أو بين 50 و70 عامًا.

ووفقًا لتقرير لموقع healthline الطريقة الوحيدة للتأكد من أنك تتعامل مع التهاب القولون التقرحي هي الخضوع للمنظار للحصول على عينه من الأنسجة، وتتضمن إجراءات المنظار إدخال أنبوب مرن طويل مزود بكاميرا في فتحة الشرج لفحص القولون خزعة الأنسجة هي عندما يزيل الطبيب عينة صغيرة من الأنسجة لتحليلها في المختبر.

إلى جانب التنظير الداخلي، من المرجح أن يوصي الطبيب بفحص الدم وعينة من البراز لاستبعاد الحالات التي تسبب أعراضًا مماثلة في بعض الحالات، يمكن استخدام تقنيات التصوير مثل الأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب.

اختبارات وإجراءات تشخيص الإصابة بالتهاب القولون التقرحي

التهاب القولون التقرحي هو أحد النوعين الرئيسيين لمرض التهاب الأمعاء، وسيشخص طبيبك التهاب القولون التقرحي بناءً على أعراضك باستخدام أدلة داعمة من التنظير الداخلي وعينة الأنسجة وفحص البراز، مع استبعاد الأمراض المعدية.

ويمكن استخدام نوعين من اختبارات المنظار للمساعدة في تشخيص التهاب القولون التقرحي وهما:

منظار القولون: تنظير القولون هو إجراء يقوم فيه الطبيب بإدخال كاميرا طويلة ومرنة مصنوعة من الألياف الضوئية في أمعائك للبحث عن علامات الالتهاب والتقرحات وتستغرق العملية عادةً حوالي نصف ساعة.

أثناء الإجراء، من المحتمل أن يتم إعطاؤك مهدئًا ويطلب منك الاستلقاء على جانبك سيقوم الطبيب بإدخال منظار القولون برفق في فتحة الشرج، ومن خلال المستقيم، وفي القولون سيكونون قادرين على رؤية صورة القولون على الشاشة أثناء العملية.

ويمكن لطبيبك استخدام أداة خاصة في نهاية منظار القولون لأخذ عينة نسيج صغيرة من جدار القولون، سيتم إرسال هذه العينة إلى المختبر لفحصها بحثًا عن علامات الالتهاب التي تشير إلى أنك مصاب بالتهاب القولون التقرحي.

في بعض الأحيان، قد يوصي الطبيب بتنظير chromoendoscopy. أثناء هذا النوع من تنظير القولون، ستتم تغطية جدران القولون بصبغة زرقاء للمساعدة في تحديد التشوهات.

المنظار السيني المرن: التنظير السيني المرن، والذي يُطلق عليه أيضًا التنظير السيني هو نوع آخر من الاختبارات يستخدم أنبوبًا طويلًا ورفيعًا به كاميرا لفحص القولون.

الإجراء مشابه لتنظير القولون لكنها أقل توغلاً إنه يفحص فقط جزء القولون الأقرب إلى المستقيم المسمى القولون السيني، والذي يبلغ طوله حوالي 20 بوصة، تستغرق العملية عادة حوالي 15 دقيقة.

الاختبارات الداعمة لالتهاب القولون التقرحي

إلى جانب المنظار الداخلي وعينة الأنسجة، من المحتمل أن يعطيك الطبيب عددًا من الاختبارات الأخرى لاستبعاد الحالات الأخرى.

فحص دم التهاب القولون التقرحي: يمكن أن يستبعد فحص الدم وجود عدوى أو فقر دم، فقر الدم هو حالة يكون فيها عدد خلايا الدم الحمراء منخفضًا جدًا يمكن أن يساعد فحص الدم الطبيب أيضًا في البحث عن علامات توضح ما إذا كان جسمك يتعامل مع التهاب قد يكون علامة على التهاب القولون التقرحي.

اختبارات عينة البراز: أثناء أخذ عينة من البراز ، والتي تسمى أيضًا مزرعة البراز، سيجمع الطبيب عينة من البراز سيتم إرسال العينة إلى المختبر حيث يمكن تحليلها لمعرفة ما إذا كنت تتعامل مع التهاب المعدة والأمعاء.

اختبارات التصوير: إذا كنت تعاني من أعراض التهاب القولون التقرحي الشديدة ، أو إذا اشتبه طبيبك في احتمال إصابتك بمضاعفات فقد يوصون بما يلي:

الأشعة السينية: يمكن أن تساعد الأشعة السينية في معرفة ما إذا كنت قد أصبت بمضاعفات مثل ثقب في القولون.

الاشعة المقطعية: قد يساعد التصوير المقطعي المحوسب طبيبك في فهم مدى التهابك وما إذا كان لديك أي مضاعفات.

تخطيط حركة الأمعاء بالتصوير المقطعي المحوسب: يمكن أن يوفر تصوير الأمعاء بالتصوير المقطعي المحوسب نظرة أكثر تفصيلاً لقولونك من الأشعة السينية التقليدية أو التصوير المقطعي المحوسب.

تصوير حركة الأمعاء بالرنين المغناطيسي: يعد تخطيط حركة الأمعاء بالرنين المغناطيسي اختبارًا خاليًا من الإشعاع يمكن أن يساعد في إنشاء صورة مفصلة للأمعاء والعثور على الالتهاب.