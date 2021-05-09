شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة.. كيف تحمى نفسك من ارتفاع درجات الحرارة فى 11 خطوة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، موجة حارة على جميع أنحاء المحافظات، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية على القاهرة وشمال الصعيد، لذا لابد من عدم التعرض لساعات طويلة إلى الشمس تجنبًا لحدوث مضاعفات صحية مثل الإصابة بحمى أو فقدان الوعى.

وطبقًا لتقرير نشر فى موقع Healthline، فهناك بعض النصائح التى لابد من الالتزام بها للوقاية من درجات الحرارة المرتفعة:

2.ارتداء النظارة الشمسيةالنظارات الشمسية تمنع الأشعة فوق البنفسجية الضارة من حرق القرنية وتحمي عينيك من 90 إلى 100%من الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي تحمى من أمراض والتهابات العيون.

1. ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحةارتد الملابس الفاتحة نظرًا لأن الملابس الداكنة تمتص مزيدًا من الحرارة وتجنب أيضًا الملابس الضيقة لأنها لا تسمح بالتعرق الذى يعد نظام التبريد الطبيعي لجسمك .

3. ارتداء القبعاتتحمى القبعة رأسك من الأشعة فوق البنفسجية وتحافظ على بشرتك من التجاعيد، فعند إصابة الرأس بدرجة حرارة مرتفعة تؤدى إلى الإصابة بالحمى والأعياء.

4. استخدام كريم واقي من الشمس

استخدم واقٍ من الشمس مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 15، ولابد أن يكون مقاومًا للماء، لتجنب الإصابة بحروق الجلد الناتجة من التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

5.تناول الماء بكثرة

لا تنتظر حتى تشعر بالعطش، فلابد من تناول الماء طوال اليوم للوقاية من الجفاف أو الإفراط في الإرهاق.

6.تناول العصائر وتجنب المشروبات الغازية

تناول العصائر الطبيعية بدون سكر، للحفاظ على نشاطك في الطقس الحار، وتجنب تناول المشروبات الغازية التى لا تمنحك الترطيب بل تضر صحتك وتسبب اضطرابات الجهاز الهضمي.

7.تجنب الكحوليات والكافيين

الكحول والكافيين تمتص الرطوبة منك، خلال الأيام الحارة، تجنبهما حتى لاتصاب بالجفاف.

8.تناول أطعمة تمنحك الترطيب

يمكن أن يساعدك الطعام الذي تتناوله أيضًا على تجنب الموجة الحارة، لذا فلابد من تناول الفواكه والخضراوات سهلة الهضم والتى تحتوي على نسبة عالية من الماء، واللحوم قليلة الدسم التى لم تستغرق وقتًا طويلاً فى الهضم.

9.تجنب التعرض لأشعة الشمس

تجنب ساعات الذروة من ضوء الشمس عندما تكون درجات الحرارة والأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها والتى تكون عادة ما بين الساعة 10 صباحًا و 2 ظهرًا، ويمكنك الحصول على قيلولة خلال هذا الوقت.

10.الاستحمام بالماء البارد

يساعدك الاستحمام بالماء البارد فى استعادة نشاطك وطاقتك بعد قضاء يوم حار، كما أنه يخفف التوتر والقلق ويمنحك الاسترخاء.

11.استخدام مكيف الهواء

لابد من استخدام مكيفات الهواء او المراوح للتغلب على درجات الحرارة داخل منزلك مع تجنب التعرض إليها بشكل كبير حتى لاينتج عنها مخاطر أخرى.