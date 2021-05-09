شكرا لقرائتكم خبر عن هل تورم الحلق من أعراض الإصابة بكورونا؟..اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس كورونا له مجموعة متنوعة من الأعراض، تؤثر العديد من هذه الأعراض على الجهاز التنفسي العلوي، والذي يشمل الأنف والحلق والمسالك الهوائية العلوية وقد يتساءل البعض عند وجود كتلة في الحلق هل هي أعراض الإصابة بفيروس كورونا أم لا، ووفقًا لموقع healthline لايعد تورم الحلق علامة على الإصابة بكورونا إلا إذا كان يصاحبه أعراض شائعة أخرى لكوفيد 19مثل الحمى أو السعال أو التعب.

لماذا قد لا يكون التورم في الحلق مؤشرًا على عدوى كورونا

تورم الحلق هو الشعور بامتلاء الحلق إنه ليس مؤلمًا والفحص يكشف عن عدم وجود جسم فعلي في الحلق المصطلح الطبي للكتلة في الحلق هو الإحساس بالكرة أو البلعوم، الشعور بوجود كتلة في حلقك أمر شائع نسبيًا، بشكل عام، قد لا يكون وجود تورم في حلقك من أعراض كورونا ما لم يحدث جنبًا إلى جنب مع أعراض أخرى.

تشمل ثلاثة من الأعراض الأكثر شيوعًا لـفيروس كورونا ما يلي:

حمى، سعال، إعياء، ضيق في التنفس، أوجاع وآلام في الجسم، قشعريرة، صداع الراس، إلتهاب الحلق، سيلان أو انسداد الأنف، فقدان حاسة الشم والتذوق، أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والإسهال.

ما الذي قد يسبب تورم في الحلق؟

السبب الدقيق لكتلة في الحلق غير معروف ومع ذلك، هناك مجموعة متنوعة من الأمراض التي تم ربطها بها تتضمن بعض الأمثلة ما يلي:

ارتجاع المعدة: الارتجاع الحمضي هو حالة ينتقل فيها حمض المعدة إلى المريء وإلى الحلق يمكن أن يؤدي هذا الحمض إلى تهيج بطانة الحلق، ما يؤدي إلى التهاب وشعور بوجود كتلة في الحلق.

توتر أو تشنجات في عضلات الحلق: تعمل عضلات حلقك عادة بطريقة منسقة قد يؤدي وجود توتر أو تشنجات في هذه العضلات أو البلع غير المنسق إلى أحاسيس مثل تورم في الحلق.

التوتر أو القلق: في كثير من الأحيان ، يُقال إن الإحساس بوجود كتلة في الحلق يزداد سوءًا في أوقات زيادة التوتر أو القلق هذا لأنه يمكن أن يسبب توترًا في عضلات الحلق.

التهاب الجيوب الأنفية مع التنقيط الخلفي للأنف: يمكن أن يتسبب التهاب الجيوب الأنفية أو مرض الجهاز التنفسي العلوي الفيروسي (نزلات البرد) في حدوث تنقيط ما بعد الأنف ، والذي يحدث عندما يسيل المخاط الأنفي أسفل الحلق. عند حدوث ذلك ، قد يؤدي إلى الشعور بوجود كتلة في حلقك.

التهاب اللوزتين: التهاب اللوزتين هو حالة تتورم فيها اللوزتان قد يجعلك هذا تشعر كما لو أن شيئًا ما في حلقك.

تضخم الغدة الدرقية: تضخم الغدة الدرقية هو تضخم في الغدة الدرقية ويمكن أن يصيب الأشخاص المصابين بأمراض الغدة الدرقية قد يضغط تضخم الغدة الدرقية على حلقك ، مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء في المنطقة.

فتق الحجاب الحاجز: الفتق الحجابي يحدث عندما ينتفخ الجزء العلوي من المعدة من خلال فتحة في الحجاب الحاجز. أحد الأعراض الرئيسية لفتق الحجاب الحاجز هو ارتداد الحمض ، وهو سبب محتمل لكتلة في الحلق.

كيف يتم علاج تورم في الحلق؟

إذا كان لديك كتلة في حلقك، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها في المنزل للمساعدة في تخفيف الإحساس.

ارح حلقك: حاول الحد من الإجراءات التي يمكن أن تزيد من تهيج الحلق. تتضمن بعض الأمثلة على ذلك التحدث لفترات طويلة وتنظيف حلقك كثيرًا والصراخ.

ابحث عن طرق لتقليل التوتر: يمكن أن يجعل التوتر أعراضك أسوأ، لذا ابحث عن طرق لتقليلها.

التثاؤب: تثاءب على نطاق واسع وأنت تأخذ شهيقًا ثم تتنفس بهدوء.

حركة اللسان: مع إغلاق فمك ، حرك لسانك ببطء على طول الجزء الخارجي من أسنانك حاول القيام بذلك 10 مرات في كل اتجاه.

المضغ: حرك فمك ولسانك كما لو كنت تمضغ قطعة علكة. حاول استخدام حركات كبيرة ومبالغ فيها أثناء القيام بذلك.