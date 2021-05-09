شكرا لقرائتكم خبر عن داء الفطريات السوداء ينتشر فى الهند بسبب كورونا.. اعرف كل شيء عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث العديد من الأطباء من مختلف المستشفيات في ولاية دلهي بالهند عن زيادة مخاطر الإصابة بحالات العدوى الفطرية السوداء، ولكن يبدو أن فيروس كورونا تسبب في تحفيزها، وفى التقرير التالي نتحدث عن حالات الفطريات السوداء التي تم الإبلاغ عنها في دلهي بالهند بسبب فيروس كورونا وما هو داء الفطريات، بحسب موقع " only my health ".



تم الإبلاغ عن حالات الفطريات السوداء في الهند بسبب كورونا ؟ تعرف كل شيء عن داء الفطريات

علاقة العدوى الفطرية السوداء بـ فيروس كورونا

لاحظ الخبراء الطبيون في مستشفيات دلهي ارتفاعًا سريعًا في حالات كورونا التي تسببت في داء الفطريات في المرضى مرة أخرى مثل العام الماضي.

ويعتبر الفطر الأسود أو داء الفطريات عدوى فطرية خطيرة ولكنها نادرة تسببها مجموعة من الفطريات المخاطية.



علاقة العدوى الفطرية السوداء بفيروس كورونا

يؤثر فطر الغشاء المخاطي بشكل كبير على الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أو الذين يتناولون الأدوية التي تقلل من قوة الجسم لمحاربة الجراثيم والأمراض لذلك، فإن العلاقة بين الفطريات السوداء ومرضى فيروس كورونا هي أنهم يتأثرون أكثر بسبب انخفاض مستوى المناعة في هذه الفترة.

أعراض الإصابة بفطر الغشاء المخاطي والعلاج

تشمل أعراض هذه العدوى تنميل الوجه وانسداد الأنف من جهة وانتفاخ العينين وحتى الألم، يمكن أن يصاحبها أيضًا علامات أخرى مثل السعال والحمى والصداع، قد تحدث العدوى في مكان إصابة الجلد في البداية، ولكنها يمكن أن تنتشر بسرعة إلى مناطق أخرى أيضا، ينصح العديد من الأطباء أن يكونوا على دراية بأعراض مثل أنسجة الجلد السوداء والبثور والاحمرار والتورم.

كما يلزم إجراء عملية جراحية لقطع الأنسجة المصابة التي يسببها داء الغشاء المخاطي، وإزالة الأنسجة المصابة يمنع العدوى من الانتشار أكثر.

يمكن للعدوى أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن تؤدي العدوى الشديدة من هذا النوع إلى الوفاة في بعض الحالات، وعلى الرغم من أن فطر الغشاء المخاطي نادر نسبيا ، إلا أنه من أجل أن تكون في الجانب الأكثر أمانًا ، يجب دائمًا أن يطلب من طبيبه تقييم أي عدوى مشتبه بها لاستبعاد مثل هذه الأصابات الأساسية الخطيرة، الفطر المخاطي ليس معديًا ، وبالتالي لا يمكن للمرء أن يصاب به من شخص مصاب بالفعل.