شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل وأسوأ المشروبات أثناء موجة الحر.. تناول الماء وتجنب الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة، وتعتبر المشروبات أمرا مهما للبقاء بصحة جيدة، وهنا نذكر أنواع المشروبات التى تساعدك على البقاء رطبًا أيام الصيف الحارقة، كما نلقى الضوء على أسوأ المشروبات التي يمكن تناولها فى الصيف، وفقًا لما نشر صحيفة sctimes، ويمكنك شرب هذه المشروبات بعد الإفطار في شهر رمضان لتعويض ما فقدته من ماء على مدار ساعات الصيام وترطيب جسمك من آثار ارتفاع درجات الحرارة.

أفضل المشروبات لمواجهة الموجة الحارة

الماء

الماء هو أفضل وسيلة وأكثرها فاعلية للبقاء رطبًا خلال فصل الصيف، والماء البارد هو أفضل خيار للترطيب، كما قد تساعد إضافة شرائح الليمون أو شرائح الخيار أو مكعبات الثلج، أو الشاي الأخضر.



الماء

ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ولكنه غني بالبروتين، وهو فعال في إعادة ترطيب الجسم في درجات الحرارة المرتفعة أو بعد التمرينات الخفيفة، ماء جوز الهند غير المحلى هو الخيار الأفضل في درجات الحرارة العالية، إذا كنت لا تمارس تمارين ثقيلة في موجة الحر، فإن ماء جوز الهند يعد خيارًا رائعًا.



ماء جوز الهند

الحليب خالي الدسم

أكدت دراسة حديثة أن الحليب الخالي من الدسم يمكن أن يكون أفضل من الماء في إعادة ترطيب الجسم خاصة للأطفال.



حليب خالي الدسم

أسوأ المشروبات أثناء موجة الحر أسوأ المشروبات أثناء موجة الحر المشروبات المعدة للرياضيين المشروبات المعدة للرياضيين كثيرًا ما يتم الإعلان عن المشروبات الرياضية على أنها إكسيرات قوية لتجديد المعادن بالجسم، الشيء الوحيد الذي ستحتاجه لإرواء عطشك، وعلى الرغم من أن المشروبات الرياضية ، بمستوياتها العالية من السكر والصوديوم، يمكن أن تكون ممتازة للرياضيين وأولئك الذين يمارسون الرياضة بقوة لفترات طويلة من الوقت في الظروف الحارة، فإن هذه الفوائد نفسها تتحول إلى أضرار على الشخص العادي.

المشروبات الرياضية المشروبات الغازية المشروبات الغازية تحتل المشروبات الغازية الحلوة السكرية المرتبة "الأسوأ" بالنسبة لمرطبات الحرارة المرتفعة، وذلك بسبب محتواها العالي من السكر بشكل لا يصدق واحتوائها على مادة الكافيين.

المشروبات الغازية

مشروبات الكافيين

المشروبات التي تحتوي على الكافيين تسبب أثرًا سيئًا حيث تعتبر مدرة للبول، ويؤثر ذلك أيضًا بالسلب على الآلية التي تنظم مستويات الماء في جسم الإنسان.