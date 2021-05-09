شكرا لقرائتكم خبر عن من الذى لا يجب أن يخضع لاختبار RT-PCR؟ الهند تضع إرشادات اختبار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار الهند في مشاهدة زيادة هائلة فى حالات كورونا اليومية، أصدر المجلس الهندى للأبحاث الطبية (ICMR) مجموعة جديدة من إرشادات الاختبار الخاصة بفيروس كورونا الجديد، ووفقًا للمجلس الهندي للأبحاث الطبية ICMR، ليس مطلوبًا من الجميع إجراء اختبار RT-PCR ، فهناك بعض الحالات التي يمكن للأفراد فيها تخطي الاختبار.



اختبار كورونا

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite "لم يوصِى ICMR بإجراء اختبارات RT-PCR في حالة:

لن يضطر الشخص السليم الذي يسافر بين الدول (السفر الداخلي) إلى إجراء اختبار RT-PCR.

أى فرد أكمل 10 أيام فى فترة العزل المنزلي دون حمى خلال الأيام الثلاثة الماضية.

أي شخص كانت نتيجة اختبار المستضد السريع (RAT) إيجابية.

أي فرد ثبتت إصابته بالفيروس مرة واحدة عن طريق اختبار PCR.

لن يضطر أي شخص يخرج من المستشفى إلى إجراء اختبار PCR وقت مغادرة المستشفى.

متى يتم إجراء اختبار PCR؟

الآن، بعد أن عرفت من يمكنه تجنب إجراء اختبار PCR، فإن السؤال الثاني هو متى يجب إجراء اختبار PCR؟ دعونا نفهم ذلك.

وفقًا لـ ICMR، يجب على أي فرد تم اختباره بشكل سلبي لـ كورونا في اختبار المستضد السريع (RAP) ولكنه لا يزال يعاني من بعض أعراض عدوى الفيروس، إجراء اختبار RT-PCR.

كيف نوقف انتشار الفيروس

وردا على سؤال حول كيفية إيقاف انتقال الفيروس ، قال ICMR إن جميع الرحلات غير الضرورية والسفر بين الدول للأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض (كورونا أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا) يجب تجنبها بشكل أساسي لتقليل مخاطر العدوى وأن الجميع يجب على الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض والذين يقومون بالسفر الضروري اتباع السلوك المناسب لكورونا.

تشهد الهند حاليًا موجة ثانية من فيروس كورونا، وسجلت البلاد رقماً قياسياً يومياً مع 412262 إصابة جديدة و 3980 حالة وفاة يوم الخميس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 إلى 21077410 وعدد الوفيات إلى 230168.