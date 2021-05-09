شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يتوقعون تطعيم 185 مليون شخصا فى الولايات المتحدة سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع علماء في جامعة واشنطن الأمريكية أنه سوف يتم تطعيم 185 مليون شخصاً في الولايات المتحدة بحلول شهر سبتمبر القادم، أي ما يعادل حوالى 88٪ من الأمريكيين البالغين، لكن التردد في الحصول على اللقاح والمتغيرات الجديدة للفيروس التاجي قد يتسبب في زيادة كبيرة في الإصابات في فصل الشتاء بحسب شبكة CNN الأمريكية.

ومع تحديد المزيد من متغيرات كورونا في جميع أنحاء العالم، مثل متغير B.1.617 الذي أدى إلى ارتفاع حاد في الحالات في الهند، يتسابق المسؤولون لتشجيع الأمريكيين على التطعيم ومساعدة البلاد على الوصول إلى مناعة القطيع قبل تطوير المتغيرات المقاومة للقاحات والوصول إلى الولايات المتحدة.

وقال معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن (IHME) إنه في ظل ظروف معينة، يمكن أن يرتفع انتقال الفيروس "بشكل سريع ومتفجر".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقاً عن هدف يتمثل في تلقي 70 ٪ من الأمريكيون البالغين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا بحلول 4 يوليو.

وتوقع معهد معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن أن يتم الوصول إلى هذا الهدف بحلول نهاية شهر مايو وبحلول سبتمبر، سيتم تطعيم 185 مليون أمريكي - أي ما يعادل حوالي 88٪ من السكان البالغين.

ومن المرجح أن يتضاءل الطلب، حيث تواجه الولايات المتحدة جدارًا من الناس المترددين في الحصول على اللقاح، كما قال الباحثون.

وضع المسئولون وخبراء الصحة أنظارهم على مكافحة هذا التردد في اللقاح والوصول إلى 70٪ إلى 85٪ من إجمالي السكان الذين يحتاجون إلى المناعة ضد الفيروس - من خلال التطعيم أو الإصابة السابقة - للسيطرة على انتشاره.

وتم تطعيم ما يقرب من 111 مليون شخص، أو 33.4 ٪ من سكان الولايات المتحدة، بشكل كامل، وفقًا للبيانات المنشورة يوم الجمعة من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وقد تلقى حوالي 45 ٪ من السكان ، أو أكثر من 150 مليون شخص ، في جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.