شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الافراط فى تناول المشروبات السكرية يزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية كبرى أن المشروبات السكرية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، حيث يشير تحليل أكثر من 95 ألف امرأة دون سن الخمسين إلى وجود صلة بين الاستهلاك المفرط والمرض.

وقالت صحيفة الاندبندنت، قد يؤدى الاستهلاك المفرط للمشروبات السكرية إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين، وفقًا لدراسة رئيسية حول النظام الغذائى والمرض فى الممرضات الأمريكيات.

قام الباحثون بتحليل السجلات الغذائية والطبية لأكثر من 95 ألف امرأة تم تتبعها من عام 1991 إلى عام 2015 كجزء من دراسة الصحة الثانية للممرضات فى الولايات المتحدة وبحثوا عن أدلة تربط المشروبات السكرية بالتشخيص المبكر لسرطان الأمعاء.

أفاد العلماء أن النساء اللاتي تناولن أكثر من نصف لتر من المشروبات السكرية في اليوم كان من المرجح أن يتم تشخيصهن بسرطان الأمعاء في وقت مبكر مرتين على مدار الدراسة مقارنة بأولئك اللاتي شربن أقل من نصف لتر في الأسبوع.

بالنظر إلى أن المشروبات السكرية معروفة بالفعل بأنها ضارة بالصحة من خلال زيادة معدلات السمنة ومرض السكري من النوع 2.

قال الباحثون في جامعة واشنطن في سانت لويس إن نتائجهم قدمت سببًا آخر لعدم تناول الكثير، وكتبوا في مجلة Gut ""، النتائج التي توصلنا إليها تعزز أهمية الصحة العامة في الحد من تناول المشروبات المحلاة بالسكر لتحقيق نتائج صحية أفضل، لكن بعض العلماء الذين لم يشاركوا في الدراسة قالوا إن النتائج أولية لأن 109 نساء فقط التحقن بالدراسة تم تشخيص إصابتهن بسرطان الأمعاء المبكر، ومن بينهن 16 فقط أبلغن عن شرب أكثر من نصف لتر من المشروبات السكرية يوميًا.

وقالوا إن تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، واتباع نظام غذائي منخفض الألياف، والتدخين، وشرب الكحوليات، وزيادة الوزن، كلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بالمرض، وقد يكون من الصعب تفسيرها بالكامل.

قال كيفين ماكونواي، الأستاذ الفخري للإحصاءات التطبيقية في الجامعة المفتوحة: "لا يمكننا التأكد مما إذا كانت العلاقة الملحوظة بين المشروبات السكرية وسرطان الأمعاء تحت سن الخمسين سببًا ونتيجة.

يعد سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة، وفي حين أن 5% فقط من الحالات لدى الرجال و 7% لدى النساء هم دون الخمسينيات من العمر، إلا أن معدلات الإصابة بهؤلاء الشباب تزداد باطراد خلال العقدين الماضيين.

في عام 2019، وجدت دراسة فرنسية كبرى دليلًا على أن المشروبات السكرية قد تزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.



المشروبات اسلكرية وسرطان الامعاء

للنظر فيما إذا كان استهلاك المشروبات السكرية في مرحلة المراهقة يمكن أن يلعب دورًا في زيادة معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء، حلل الباحثون استبيانات أكملتها 41 ألف سيدة من النساء حول عادات الشرب الخاصة بهن عندما كان عمرهن بين 13 و 18 عامًا، وبحسب الدراسة، فإن كل مشروب سكري يومي، بحجم 250 مل يرتفع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين بنسبة 32%.



المشروبات الغازية

لكن مرة أخرى، يعتقد بعض العلماء أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد التأثير، ويستند التحليل على 6 حالات فقط من السرطان وجدت في هذه المجموعة، قالت الدكتورة كارمن بيرناس، عالمة التغذية بجامعة أكسفورد، "هذا أصغر من أن نستخلص أي استنتاجات قوية".

أضاف دوان ميلور، اختصاصي التغذية في جامعة أستون، إنه على الرغم من أن الحد من تناول المشروبات السكرية قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، إلا أنه قد يكون له تأثير ضئيل دون تحسين نمط الحياة والنظام الغذائي بشكل عام.