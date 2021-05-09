شكرا لقرائتكم خبر عن الاندبندنت: يمكن تناول جرعتى لقاح أسترازينيكا وإعطاء جرعة معززة من فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة الاندبندنت، إن دراسة حديثة توصلت إلى أن لقاح موديرنا المعزز قد يوفر الحماية ضد متغيرات كورونا، وقال وزير اللقاحات نديم الزهاوي، إن العلماء يبحثون في مجموعة من الخيارات، بما في ذلك الحقن الجديدة المعززة للحماية من المتغيرات أو خلط أنواع اللقاحات المعطاة، لذلك إذا كان المريض قد تناول لقاح استرازينيكا لجرعاته الأولية، فيمكن إعطاؤه فايزر كمعزز.

أكد رئيس الشركة: "لقد شجعتنا هذه البيانات الجديدة، والتى تعزز ثقتنا بأن استراتيجيتنا المعززة يجب أن تكون وقائية ضد هذه المتغيرات المكتشفة حديثًا"، حيث أظهرت جرعة واحدة من لقاح موديرنا المعزز نتائج واعدة ضد متغيرات كورونا التى تم اكتشافها لأول مرة فى البرازيل وجنوب إفريقيا، حسبما قالت الشركة التي تقف وراء اللقاح.

وأوضحت الصحيفة، إن المملكة المتحدة في طور التحضير لجولة من الضربات "المعززة" الثالثة عبر الخريف، وفقًا للتقارير، مع أمل الوزراء في أن يؤدي هذا الجهد إلى رؤية معدلات الفيروس يمكن التحكم فيها بطريقة مشابهة للأنفلونزا.

الآن، أشارت دراسة بشرية صغيرة أجرتها شركة موديرناModerna ، وهى الشركة التي تقف وراء واحدة من اللقاحات الثلاثة المتداولة في البلاد إلى أن التطعيمات ساعدت على زيادة مناعتهم ضد المتغيرات المثيرة للقلق.

وأشارت الصحيفة إلى إنه تم إعطاء الجرعات المعززة للمتطوعين الذين تم تلقيحهم سابقًا بنظام لقاح موديرنا المكون من جرعتين، والبيانات الأولية هي نتيجة تجربة تضم 40 شخصًا اختبرت كلاً من اللقاح الحالي للقاح موديرنا Moderna ونسخة مطورة للحماية من البديل الجنوب أفريقي المسمى mRNA-1273.351.

وقالت الصحيفة، تعمل الشركة أيضًا على تطوير لقاح يجمع بين اللقاح الجديد، والموجود.

تظهر النتائج أنه في حين أن الطلقات المعززة لأي من نسختي اللقاح زادت من الأجسام المضادة ضد جميع المتغيرات التي تم اختبارها في التجربة، فإن المعزز الجديد كان له استجابة أكبر ضد البديل الجنوب أفريقي من اللقاح الأصلي.

قال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: "بينما نسعى لدحر الوباء المستمر، نظل ملتزمين بأن نكون سباقين مع تطور فيروس كورونا، مضيفا "لقد تشجعنا بهذه البيانات الجديدة، والتي تعزز ثقتنا بأن استراتيجيتنا المعززة يجب أن تكون وقائية ضد هذه المتغيرات المكتشفة حديثًا.

وأضاف: "تسمح منصة mRNA الخاصة بنا بالتصميم السريع للقاحات المرشحة التي تتضمن طفرات فيروسية رئيسية، مما قد يسمح بالتطوير الأسرع للقاحات البديلة المطابقة للمتغيرات المستقبلية إذا لزم الأمر."

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه التجارب لتقييم الطريقة الأكثر فعالية لتحصين الفئات العمرية الأكثر ضعفًا في المملكة المتحدة على مدار أشهر الخريف لوقف ارتفاع آخر في الحالات خلال فصل الشتاء.

قال وزير اللقاحات نديم الزهاوي، إن العلماء يبحثون في مجموعة من الخيارات، بما في ذلك الحقن الجديدة للحماية من المتغيرات أو خلط أنواع اللقاحات المعطاة، لذلك إذا كان المريض قد تناول لقاح استرازينيكا AstraZeneca لجرعاته الأولية، فيمكن إعطاؤه فايزر كمعزز.

أضاف الزهاوي: "نريدهم أن يكونوا قادرين، إذا احتاجوا إلى ذلك، من سبتمبر فصاعدًا لتعزيز الفئات الأكثر ضعفًا".

وقد طلبت الحكومة بالفعل 60 مليون جرعة من لقاح فايزر استعدادًا لحملة تعزيز، "لم يتخذ الأطباء القرار بعد، لاعطاء الجرعات المعززة سواء لإعطاء المزيد من المناعة للفئات الأكثر ضعفًا، أو لزيادة متانة الحماية أو التعامل مع البديل."