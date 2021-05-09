شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 6 أطعمة غنية بالزنك.. منها البيض والعدس والسبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتشار جائحة فيروس كورونا، يحتاج جسم الإنسان إلى الطاقة والقوة لمكافحة العدوى والظروف الصحية، من أجل تنظيم الوظائف المختلفة في جسمك، ومن المهم أن يكون لديك عدد من العناصر الغذائية مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون والألياف والفيتامينات والمعادن، وتضمن هذه العناصر الأداء السليم لجسمك، ومن الأدوية تساعدك تقوية جهاز المناعة هى الزنك لأنها تلعب دورًا فى تنظيم عملية التمثيل الغذائى، ولا يطلب من الشخص أن يستهلك كمية كبيرة من الزنك ولكنه يؤثر بشكل كبير على الأداء الوظيفي، فى التقرير التالى نرصد الأطعمة الغنية بالزنك التي يجب تناولها بحسب موقع "only my health".



البيض

البيض: يحتوي على كمية معتدلة من الزنك التي يمكن أن تساعدك على تحقيق هدفك اليومي من تناول الزنك، هناك العديد من الطرق لتضمين البيض في نظامك الغذائي بما في ذلك سلطة البيض وكاري البيض والبيض المسلوق والعجة وما إلى ذلك، ومن المفيد لمرضى كورونا الذين يتعافون تناول البيض كل يوم لأنه مصدر جيد للبروتين.

البروتين الحيوانى: البروتينات الحيوانية هي مصدر أفضل للزنك للبشر، يمكنك محاولة تضمين اللحوم الحمراء والبيض في نظامك الغذائي لتلبية احتياجاتك اليومية من هذه المغذيات الدقيقة، يجب مراقبة تناول اللحوم الحمراء لأنها غنية بالسعرات الحرارية، ويساعدك أيضًا على البقاء نشطًا وبناء جهاز المناعة لديك.

الحليب:يمكن أن يكون الحليب مصدرًا جيدًا للزنك للأطفال الصغار والنباتيين، ويعتبر الزنك من المغذيات الدقيقة ومطلوب بكميات قليلة جدًا ولكن لا يتم تخزينه في أجسامنا وبالتالي، يجب أن نحاول تضمين الحليب ومنتجات الألبان مثل الكريمة والجبن في نظامنا الغذائي اليومي.

المشروم: المشروم غنى بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، وتساعده على إصلاح نفسه، كما أن الفطر متوافق مع كل الأطباق العالم، ما يجعله خيارًا غذائيًا صحيًا للنباتيين.