شكرا لقرائتكم خبر عن الدوخة والغثيان أبرز أعراض إصابة الأذن بالموجات الباردة.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقعhealth ، أن هناك الكثير من الأعراض التى تصيب الشباب فى عمر مبكر ومنها الدوخة أو الغثيان، ولكنها غير مرتبطة بمشاكل فى المخ أو التوتر العصبى لدى الشخص المصاب، ولابد من استشارة طبيب الأنف والأذن لارتباطها بالأذن والعصب السمعى، حيث إن هذه الأعراض عند الشباب عادة ما تكون بسبب الأذن .

وأضاف الموقع، أن إصابة العصب السمعى للأذن يأتى بسبب الصدمات الهوائية الباردة التى تسبب التهاب الأذن الوسطى والعصب السمعى والتى تحدث عادة فى أوقات الرياح الباردة فى فصل الشتاء، ويحدث حينها ضغط فيزيائى على أعصاب الأذن، وأوضح أن أبرز أعراض اصابة الأذن والعصب السمعى عديدة ومتنوعة ومن أبرزها:

1 الغثيان الشديد .

2 القىء المتقطع.

3 الشعور بدوار فى الرأس .

4 الصداع الشديد.

5 التعرق من وقت لآخر .

6 زغللة فى العين وعدم القدرة على ثبات حركتها.

7 الشعور بضغط شديد قد يحدث ألم فى الأذن .

وأضاف الموقع، أن هذه الحالات لابد من لزوم الفراش فيها وعدم الحركة حتى لا يتسبب الشعور بالدوار فى الوقوع أو التعرض لإصابات متعددة ومتفرقة بالجسم، كما أن فترة العلاج تأخذ من 3 أيام إلى أسبوع على الأكثر من خلال الأدوية التى تعالج العصب السمعى مع أدوية خاصة بالمعدة لمرضى القرح أو التهاب المعدة .

وأوضح الموقع أن تفادى الاصابة بالموجات الباردة يقلل من الإحساس بدوار الرأس والشعور بالدوخة وأحيانًا بالغثيان، ولابد من اتسشارة طبيب الأنف والأذن قبل اللجوء لأطباء المخ والأعصاب، مع مراعاة تناول المشروبات الدافئة فى حالة الشعور ببداية أعراض طفيفة للدوار.