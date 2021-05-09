كل ما تحتاج معرفته عن الآثار السلبية لبودرة التلك على الجسم

القاهرة - سامية سيد - بودرة التلك هو أنعم المعادن الموجودة على وجه الأرض، ويشمل استخدامه الجلد ومستحضرات التجميل، فيساعد على مقاومة الاحتكاك ويحافظ على جفاف الجلد، وهو منتج يستخدم منذ فترة طويلة في العديد من الاستخدامات اليومية للبشرة ومع ذلك، فقد ظل دائمًا يواجه اتهامات بأنه يسبب السرطان.

ما هى الآثار السلبية لبودرة التلك على الجلد؟

يستخدم الناس بودرة التلك خلال فصل الصيف لتجنب التعرق والحفاظ على الجلد جافًا، ولكن النشا الموجود في بودرة التلك يؤدي إلى تكتل أو تكوين كتل حول منطقة الفخذ ومناطق الرطوبة حيث إن هذه المنطقة مسدودة ويمكن أن تجذب العدوى، ثانيًا، يمكن أن تؤدي المكونات الموجودة في بودرة التلك إلى تهيج الجلد والتهاب الجلد أو الإكزيما، علاوة على ذلك، يمكن لبودرة التلك أن تسد المسام، ما يضعف التعرق ويؤدي إلى الطفح الجلدي، عن طريق رفع درجة حرارة الجسم، ويمكن أن يؤدي وجود مكونات مثل الأسبستوس في بعض المساحيق إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.



بوردة تلك

ما أسباب استخدام بودرة التلك بشكل دائم فى الصيف؟

يستخدم التلك في حياتنا اليومية لمنع التهيج بسبب حرارة الصيف، ويمنع الطفح الجلدي الناتج عن الاحتكاك، ويخفف الاحتكاك على الجلد، مع الكثير من الفائدة والراحة، غالبًا ما يكون التلك هو الخيار المفضل لنا جميعًا، إن استخدامه من قبل الرجال والنساء على حد سواء يجعله منتجًا أكثر ملاءمة للعناية بالبشرة.