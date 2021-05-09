عدد مرات التبول الطبيعي عند الأطفال الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مايو 2021 01:49 مساءً - من الطبيعي أن تكوني قلقة بخصوص رضيعك الصغير، ويؤكد الأطباء على ضرورة حساب عدد مرات الإخراج عند الرضيع لعدة أسباب صحية تخصه، ولذلك تتساءل الأمهات: كم عدد مرات التبول الطبيعي عند رضيعي؟

ولذلك قررت "الخليج 365" مساعدتك والتوجه بالسؤال لطبيبة الأطفال دعاء شحادة اختصاصية طب الأطفال وحديثي الولادة حيث أشارت للآتي.

متى يتبول المولود لأول مرة؟

يتبول الرضيع حسب شبعه من الرضاعة

من الطبيعي والمنتظر أن يتبول المولود بعد مرور ما بين 12_ 24 ساعة من خروجه إلى الحياة، وحيث يدل تبول المولود على أنه يتمتع بصحة جيدة، فسلامة جهازه البولي تشير إلى سلامة كليتيه، وباقي أجزاء جسمه، ويعمد بعض الأطباء لعدم السماح للأمهات بالخروج من المستشفى قبل التأكد من خروج فضلات المولود للمرة الأولى.

أهمية حساب عدد مرات تبول الرضيع

الرضيع يرضع ويتبول وينام بشكل جيد

تتأكد الأم أن رضيعها يحصل على كفايته من الرضاعة.

شعور الرضيع بالشبع يعني أن ينام ويزداد نومه، وتعرف ذلك الأم من لون البول، وكذلك لون البراز.

تتأكد الأم من سلامة الجهاز البولي للرضيع، فهناك بعض الرضع يولدون بتشوهات خلقية في الجهاز البولي الداخلي أو الخارجي.

عدد مرات تبول الرضيع حسب سنه

يتبول المولود حسب تغذيته

في حال الرضاعة الطبيعية، فالمولود يتبول خلال اليوم الأول من ولادته.

في حال الرضاعة الصناعية: فإذا كانت الأم تقدم للرضيع رضعة مقدارها 30 مليمتراً كل ثلاث ساعات فمن الطبيعي أن يتبول بنفس المعدل أي مرة واحدة في اليوم الأول.

في اليوم الثاني من الولادة

يتبول الرضيع من مرتين إلى ثلاث مرات يومياً.

في اليوم الثالث من الولادة

وحتى نهاية الأسبوع الأول من عمر الرضيع فمن الممكن أن يتبول الرضيع خمس مرات يومياً.

بعد مرور الأسبوع الأول من عمر الرضيع

يتبول الرضيع ما بين 6_ 8 مرات يومياً.

لماذا يتبول الرضيع بكثرة؟

يتبول الرضيع بكثرة

الرضيع الطبيعي والذي يتمتع بصحة جيدة يتبول بكثرة بسبب حساسية المثانة لديه، فهي لا تحتمل كمية كبيرة من البول، ولذلك فهو يفرغها باستمرار، فالمثانة عند الرضيع لا تحتمل أكثر من 15 مليمتراً من السوائل.

أسباب قلة بول الرضيع

يجب عرض الرضيع على الطبيب في حال نقص التبول

ضعف الرضاعة الصناعية أو الطبيعية.

وجود مشاكل في قدرة الرضيع على المص، وبالتالي تؤثر على عدد مرات الإخراج لديه.

وجود تشوهات داخلية أو خارجية في جهازه البولي.

وجود الرضيع في جو حار مما يؤدي لإفراز العرق، فتقل كمية البول.

وجود تشوهات في الكلية يمكن اكتشافها بظهور أعراض أخرى على الرضيع مثل ركود لون البول ورائحته الكريهة.