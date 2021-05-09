أسماء مواليد مستوحاة من روحانية ليلة القدر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مايو 2021 01:49 مساءً - إن التمعن في معاني آيات سورة القدر يجعل المؤمن يكتشف عظمة هذه الليلة التي أخفى الله سبحانه وتعالى موعدها بالتحديد عن عباده لكي يجتهدوا في العبادة حيث أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها في الليالي الوترية من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ولأن هذه الليلة مباركة وخير من ألف شهر فقد جمعت لك " الخليج 365" هذه الأسماء لمولودك القادم في حال صادف ولادته مع العشر الأواخر وربما في ليلة وترية قد تكون ليلة القدر العظيمة، فتابعي معنا هذه المجموعة من الأسماء كالآتي.

فجر: وقت شروق الشمس من مشرقها وهو من أعظم الأوقات عند الله عز وجل، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تفويت صلاة الفجر وهي صلاة الأوابين.

سلام: راحة وطمأنينة في النفس وفي المكان حيث السلام هو مبغى كل البشر.

ليلة سلام النفس وراحتها

روح: وأمرها عند الله يقبضها وقتما شاء، وهي أمانة عند الانسان ويجب أن يحافظ عليها، وترتبط بالنفس وتغادر الجسد بالموت.

ملك: عظم المنزلة المنزه عن كل الشهوات.

المنزه عن الشهوات

ملاك: مفرد ملائكة وهي من مخلوقات الله التي خلقها من نور.

خلقت الملائكة من نور

تنزيل: وهو فضل الله سبحانه وتعالى بأن نزل القرآن الكريم كاملاً في ليلة القدر.

نزل القرآن الكريم في ليلة القدر

قدر: أي قدر المرء في حياته أو عامه القادم وهو ما يقدره الله في ليلة مباركة من شهر رمضان المبارك، وهي ليلة وترية، والقدر هو الشرف والمنزلة العالية.