هكذا عالج الفراعنة «الصلع

محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

ابتكر الفراعنة طرقاً عديدة لعلاج الكثير من الأمراض ومن بينها تساقط الشعر والصلع.



وركز الفراعنة على استخدام الدّهون الحيوانية المأخوذة من فرس النهر، والقطّ، والثعبان، ووعل ألبي، والتمساح. بحسب الأثري سيد سالم وفق صحيفة أخبار اليوم

و توضع هذه الوصفة على فروة الرأس لمدة 4 أيام؛ إذ صنع المصريون القدماء مزيجًا من الأعشاب وروث البقر، واستخدموا نبات الخلة الشيطانية في علاج العديد من الأمراض، وكان يُطبق موضعيًا في علاج تساقط الشعر.

وظلت حبة البركة أو الحبة السوداء، إحدى النظم العلاجية العظيمة للمصريين القدماء، وعُرفت في كثير من الحضارات على أنّها علاج لكلّ شيءٍ إلا الموت، ولها خصائص فريدةٍ في علاج تساقط الشّعر، ويَرجع تاريخُها إلى مصر القديمة.

وأكد «سالم» أن كليوباترا استخدمتها في الحصول على الشعر اللّامع، كما ووجدت حبة البركة في مَقبرة الفرعون توت عنخ آمون، مما يوضّح مدى أهميّة، والمَرتبة القَيّمة لهذه البذور، حيث يمكن الحصول عليها عن طريق استخدام زيتها.

ويتميّز زيت حبة البركة بفوائده العديدة، ومنها: المحافظة على صحة فروة الرأس، وتحفيز إعادة نمو الشعر، ومنع تساقط الشعر، ومنع ظهور الشيب، فضلا عن كونه مُرطّب للشّعر كما يَمنع تَلَفه.

ومن حبة البركة إلى استخدم الصبار قبل 6 آلاف عام في مصر القديمة لعلاج حالات مختلفة، ويعد علاج تساقط الشعر أحدها، كما يحتوي على العديد من الفوائد، ومنها شفاء الخلايا التالفة في فروة الرأس، مما يعزز من نمو الشعر ويُقوي من صحّة البصيلات وينشيط الخاملة منها، مما يقوي من نمو الشّعر، ومنع تساقطه، وترطيبه.

ووفقًا لوصفات الفراعنة فإن الصبار يحتوي على كمية وفيرة من البروتينات والفيتامينات بالإضافة إلى المعادن، والمساهمة في علاج القشرة، لاحتوائه على خصائص مضادة للفيروسات والفطريات، فضلا عن تهدئته لفروة الرأس المُتهيّجة؛ نتيجة لامتلاكه خصائص مضادة للالتهاب.

وهذه إحدى الوصفات التي تحد من تساقط الشّعر، وتُعزز نموه، مما يزيد من كثافة الشعر، وطوله، والطريقة هي: المكونات (كوب من عصير البصل، وملعقة كبيرة من جل الصّبار الألوة فيرا).

أما ثالث أضلع علاج الصلع لدى الفراعنة، فهي «الحناء» ويرجع تاريخها إلى الفراعنة في مصر قبل حوالي 9 آلاف سنة، إذ جففوا أوراقها، ومن ثم طحنوها؛ للحصول على مسحوقها، وقد استخدمتها كليوباترا لفوائدها الجماليّة، ولطلاء أظافر المومياوات قَبْل الدّفن.