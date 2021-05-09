يقاوم التهابات الجسم ويخفض الكوليسترول.. ما لا تعرفه عن الكرفس

محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

نبتة يعتقد أن بقاياها وجدت في قبر توت عنخ آمون، إنه الكرفس الشهيرة بوحداتها الحرارية المنخفضة وجملة منافعها الصحية التي تعود بها على صحة المرء سيما فعاليتها في مقاومة الالتهابات بالجسم، وخفض معدل الكوليسترول الذي يسدّ الأوردة. كما تدل الإثباتات أن الكرفس يحول دون مشكلات المسالك البولية، ويقلل خطر التقاط الرشح ويحمي من جملة من الأمراض المختلفة، وفقا للبيان.



تعود أصول هذه النبتة الخضراء على الأرجح إلى حوض المتوسط وشمال أفريقيا، وها هي اليوم تزرع في كل أنحاء العالم وتدخل كجزء من كل مطبخ من أمريكا إلى إيرلندا واليابان وأستراليا. الكرفس نبتة يعتقد أن بقايا منها وجدت في قبر توت عنخ آمون، وهي تتسم بوحداتها الحرارية المنخفضة وجملة المنافع الصحية التي تعود بها على صحة المرء سيما أنها تحتوي على المعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك والبوتاسيوم إضافة إلى فيتامينات إيه وكيه وسي إي ومجموعة فيتامينات بي. وتتضمن منافعها الصحية خصائص مقاومة للالتهابات، حيث أظهرت الدراسات التجريبية وإحداها في 2019 بأن أوراق الكرفس تؤثر على روتين السيتوكين الناقل للإشارة والتواصل بين الخلايا والمسؤول عن مقاومة الالتهابات في الجسم.

وأفادت دراسة أخرى نشرت في مجلة (Journal of Agricultural and Food Chemistry) بأن الألياف الموجودة في الكرفس تساعد في تخفيض معدل الكوليسترول الذي يسدّ الأوردة. وتعمل مركبات الفثالايد الكيميائية العضوية في النبتة على تحفيز إفراز العصارة الصفراء العاملة على تقليص مستويات الكوليسترول. وتعمل مركبات الفثاليد كذلك على تخفيض معدل هرمونات الإجهاد في الدم. وكشفت دراسة عام 2009 أنها تتميز بتأثيرات على الجسم تسمح بتمدد أوعية الدم، الأمر الذي يخفف الضغط عن الأجهزة القلبية الوعائية ككل، ويقلل فرصة التعرض لسكتة قلبية أو دماغية أو التصلب العصيدي.

وتدل الإثباتات أيضاً أن الكرفس يحول دون مشكلات المسالك البولية، حيث إن عصارته تتسم بتأثيرات مضادة للبكتيريا. وكشفت دراسة صينية بحثية أن الكرفس يساعد في تقليل أعراض عدوى الجهاز البولي لدى الرجال المتقدمين في السن. ويساعد الكرفس أيضاً نظراً لخصائصه المضادة للالتهابات المصابين بآلام المفاصل والروماتيزم والنقرس ويخفف التورم والألم من حول المفاصل، سيما أنه يعتبر مدراً للبول. وبما أن نبتة الكرفس غنية بالفيتامينات إيه وسي كما بمضادات الأكسدة فهي تعزز جهاز المناعة في الجسم وتجعله أكثر نشاطاً وفعالية. كما ويقلل خطر التقاط الرشح ويحمي من جملة من الأمراض المختلفة. كما أنه يقلّص عوارض الربو ويخفف من حدتها. ويعرف أن تناول الكرفس النيء بانتظام يحول دول التلف الاجم عن الإجهاد التأكسدي ويمنع الإصابة بأمراض الكلى والبنكرياس والطحال والمثانة. أضف إلى أنه يساعد في السيطرة على السكري والمساعدة في خسارة الوزن.