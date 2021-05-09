إيطالي يبتكر أسرع ماكينة لبيع البيتزا

محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

بعد أكثر من مئة عام على ابتكار الإيطالي رافايلي إسبوزيتو الذي كان يقيم بمدينة نابولي أشهر أنواع البيتزا في القرن التاسع عشر، ظهرت في العاصمة روما ماكينة جديدة يمكنها تقديم شرائح البيتزا المخبوزة الطازجة في ثلاث دقائق فحسب.



وبإمكان المشترين الذين يستخدمون ماكينة (مستر جو بيتزا) الاختيار من أربعة أنواع تتراوح تكلفتها بين 4.5 و6 يورو (5.2 و7.2 دولارات). ويمكن للماكينة عجن وتجهيز المكونات على سطح البيتزا بينما يشاهدها المشترون أثناء خبزها خلف نافذة زجاجية صغيرة.

وتنوعت آراء العملاء تجاه الماكينة، وهي واحدة من أوائل هذا النوع من الماكينات في روما، إذ قال البعض إنها «مقبولة إن كنت في عجلة من أمرك» بينما قال آخرون إنها مريعة. وقال كلاوديو زامبيجا، وهو من أرباب المعاشات، «تبدو جيدة لكنها أصغر بكثير من التي تقدمها المطاعم والمكونات أقل على سطحها».