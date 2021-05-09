شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث لصحتك عند تناول القهوة بالليمون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

أكدت بوابة «هايل براكسست» الألمانية إلى أنه يمكن للمرء تناول نوع معين من القهوة بطريقة معينة للتخلص من الصداع.



وتعود أهمية خبر البوابة الألمانية إلى سهولة تحضير ذلك «العلاج الطبيعي» في المنزل، وتأثيره المفترض على الصداع الذي لا يفلت منه أحد.

وأكدت البوابة الألمانية على أن تناول قهوة الاسبريسو بالليمون يساعد في التخلص من الصداع، فضلاً عن أنها تجدي مع حالات الصداع النصفي.

وتتلخص «الوصفة» البسيطة من خلال تناول كوب من قهوة الاسبريسو، غير المحلاة، مع عصر نصف ليمونة.

وأضافت البوابة الألمانية أن الكافيين الموجود في القهوة له تأثير إيجابي على الصداع، لأنه يمنع تكوين إنزيم يساهم في الشعور بالألم، كما أن إضافة الليمون تساهم في الحد من الشعور بالألم في الجسم.

فوائد أخرى لتناول القهوة مع الليمون

1. المساعدة في التخلص من الدهون

يقوم العديد من الاشخاص بتناول هذا المشروب بسبب اعتقادهم أنه من فوائد القهوة بالليمون المساعدة في التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، وفق ما نشره موقع ويب طب.

في الحقيقة لا يوجد هناك دراسات علمية تشير بأن تناول القهوة أو الليمون يساعد في حرق الدهون بشكل فعلي.

في المقابل، وجدت دراسة علمية نشرت في Scientific Reports أن الكافيين من شأنه أن يحفز عمل نوع من الأنسجة في الجسم وبالتالي تنشيط عملية الأيض للأنسجة الدهنية، مما قد يسبب انخفاضًا في الوزن.

2. التخفيف من الصداع

من الممكن أن يساعد تناول القهوة في تخفيف الصداع، حيث يعمل الكافيين على تضييق الأوعية الدموية بالتالي تقليل تدفق الدم إلى الدماغ، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من الألم في المنطقة.

لكن في المقابل، قد يعاني البعض من صداع بعد تناول القهوة، بالتالي تعتمد هذه الفائدة تحديدًا على طريقة استجابة جسمك للكافيين.

3. التخفيف من الإسهال

من فوائد القهوة بالليمون دورها في التخفيف من الإسهال، لكن هل هذا الاعتقاد صحيحًا؟

من الجدير بالذكر أن القهوة تعد مدرة للبول، الأمر الذي يزيد من مخاطر الإصابة بالجفاف لأن الإسهال أيضًا يتسبب في فقدان السوائل من الجسم.

4. مفيد للعناية بالبشرة

من فوائد القهوة بالليمون احتواء كلا المكونين على مستويات جيدة من مضادات الأكسدة، الأمر الذي يعود بالفائدة على صحة البشرة.

إضافة إلى ذلك فإن الليمون غني بفيتامين ج الذي يزيد من إنتاج الكولاجين في البشرة الأمر الذي يساعد على زيادة مرونة البشرة ويقلل من فرص ظهور التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر بشكل مبكر.

كما تبين أيضًا احتواء القهوة على مركبات تساعد في تحسين تدفق الدم إلى البشرة وزيادة ترطيبها الأمر الذي يساعد في زيادة نعومة البشرة ونضارتها.

فوائد القهوة الصحية

بعد التعرف على فوائد القهوة بالليمون المحتملة، في المقابل إن تناول القهوة باعتدال من شأنه أن يعود بالفوائد الصحية الاتية:

التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الحماية من الإصابة بمرض باركنسون.

خفض خطر الإصابة بسرطان الكبد، وأمراض الكبد المختلفة.

تعزيز صحة القلب.

فوائد الليمون الصحية

بعد التعرف على أهمية الليمون ضمن فوائد القهوة بالليمون، نذكر لكم فوائد تناول الليمون الصحية فتشمل ما يأتي:

خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة.

الحماية أو تقليل فرص الإصابة بالسرطان.

تعزيز صحة البشرة والحفاظ عليها.

خفض فرص حدوث نوبات الربو.

زيادة قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

تقوية كفاءة وعمل الجهاز المناعي.

أضرار القهوة بالليمون

كما ورد في فوائد القهوة بالليمون فإن أضرار القهوة بالليمون تتعلق بأضرار كل مكون على حدة، نذكر بعضًا منها فيما يأتي:

تبين أن تناول القهوة بكثرة يسبب الإدمان المفرط على الكافيين والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه اضطراب إكلنيكي.

تناول الكافيين بمعدل منتظم وبكرة مرتبط بالنعاس واضطرابات النوم واحتمالية حدوث الإجهاض للنساء الحوامل.

إصابة بعض الأشخاص بالحساسية تجاه الفواكه الحامضية ومنتجاتها بما في ذلك الليمون.