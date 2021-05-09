شكرا لقرائتكم خبر عن الصاروخ الصيني .. بكين تعلن سقوط الحطام فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السلطات الصينية، صباح الأحد، أن بقايا صاروخها الفضائي سقطت فوق بحر العرب.

وقالت السلطات إن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فقد تفكّك الصاروخ لونج مارش بي 5 فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

وقبل ساعتين، أعلن مركز الفلك الدولي بدء الفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني .

والفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني ما بين الساعة 01:11 و 03:11، خلالها سيمر فوق بلاد الشام في الساعة 02:11، ووسط السعودية الساعة 02:14، وعُمان الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش.

وأوضح مركز الفلك الدولي أن الصاروخ الصيني إذا سقط أثناء مرورة ليلا، فسيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة مثل الصورة المرفقة.

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كان مركز الفلك الدولي أعلن التحديث رقم 11 والأخير لسقوط حطام الصاروخ الصيني

ووفقا لآخر التحديثات، سيقع حطام الصاروخ الصيني في الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش، زائد ناقص 60 دقيقة.

وتبين الخارطة المرفقة مكان السقوط المتوقع، والخطوط الخضراء والحمراء تبين الأماكن التي قد يسقط فوقها الحطام خلال هامش الخطأ.

تتبع مسار الصاروخ الصيني

وفي وقت سابق، نشر مركز الفلك الدولي صورة من سماء أمريكا قال إنها لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه صباح اليوم.

وأضاف مركز الفلك الدولي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن «صورة الحطام تبدو متقطعة بسبب دوران قطعة الصاروخ حول نفسها بسرعة مما يؤدي لاختلاف مقدار انعكاس أشعة الشمس نحو الأرض لتبدو بشكل متقطع يشبه أقمار ستار لينك».

أول صورة لحطام الصاروخ الصيني

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أن «البعض ظن هذه الصورة لأقمار ستار لينك، وهذا (الادعاء الأخير) غير صحيح».

وقال أضاف مركز لفلك الدولي في تغريدة سابقة إن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا عمان والسعودية والأردن وفلسطين.

وترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة الصاروخ الصيني العملاق «لونغ مارش 5 بي»، الخارج عن السيطرة، الذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها عودته اللاطوعية إلى الأرض.