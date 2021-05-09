شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد للتخلص من الأطعمة السكرية أبرزها تحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت واحدًا من ملايين الذين يعانون من السمنة أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو حتى مجرد الشعور بالضيق نتيجة لاتباع نظام غذائي غير مخطط له ، فستحتاج إلى التفكير بجدية في التخلص من السكر.





فكر في التخلص من السكر

الإدمان على السكر (وهو منتج يُطلق عليه غالبًا السم الأبيض) عادة مكتسبة مثل طعم الملح، فتناول السكر لا يساعدك على الإطلاق بالالتزام بنظام صحي، فيجب وضع خطة لإلغائه من خطة وجبتك فقط تخيل الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها.

فوائد تقليل السكر

استعادة توازن السكر في الدم في الجسم

تقليل ارتفاعات الأنسولين

زيادة هرمونات التوازن

تهدئة الالتهاب

تحسين الهضم

زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك

تحسين صحتك ومنحك بشرة أكثر إشراقًا

ما هي العناصر الغنية بالسكر التي تتناولها؟

الشاي بالسكر والحليب، الكيك، البسكويت، الآيس كريم، الكيك، المعجنات، الشوكولاتة، الحلويات.

لماذا يعتبر السكر مضرا لك

تؤدي معظم الأطعمة إلى زيادات تدريجية في نسبة السكر في الدم لأنها تفرز السكريات ببطء، في المقابل، فإن الأطعمة التي تحتوي على السكريات المكررة المضافة، تطلق هذه السكريات دفعة واحدة.

يستجيب جسمك لهذه الزيادة السريعة في نسبة السكر في الدم عن طريق صنع الأنسولين وإفرازه، ويطلب من الخلايا البدء في تخزين السكر وتخزينه أثناء وجوده وتحويله إلى دهون.

تؤدي المستويات العالية المزمنة من الأنسولين في النهاية إلى أن تبدأ خلاياك في تجاهلها ، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري.