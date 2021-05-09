شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل كوب واحد من الشاى باللبن بجسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى فنجان الشاى باللبن بشعبية كبيرة بين البلدان العربية، حيث ينافس القهوة كأكثر مشروب صباحى يحرص الكثيرون على تناوله قبل مهام عملهم، ويملك الشاى بالحليب فوائد صحية عديدة أهمها الحفاظ على مناعة الجسم.

يحتوي الحليب على العديد من التركيبات الكيميائية التي يحتاجها الجسم، حيث يمكن للحليب أن يحفز نمو الطفل، لأنه يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل، كما يحافظ على نمو العظام والدماغ.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع healthline، فأبرز فوائد الشاي بالحليب ما يلي:

1. تقوية الجسم

أبرز فائدة صحية للحليب هي تقوية أجسامنا، حيث يمكن لكالسيوم الحليب بشكل خاص أن يقوي عظامنا، ويمكننا القيام بالعديد من الأنشطة.

2. مصدر جيد للطاقة

ينتج عن شرب كوب الحليب الطاقة، لأنه يمد الجسم بالكربوهيدرات التى تمنحك الشعور بالطاقة.

3.الحفاظ على البشرة

يحتوى الحليب على عناصر غذائية مميزة تسهم فى الحفاظ على الجلد وبالتالى تجعل البشرة صحية ومشرقة.

4. الاسترخاء وخفض التوتر

تناول كوب الشاى بالحليب قبل الذهاب إلى الفراش يمنحك الاسترخاء ويقلل معدلات التوتر.

5. إنعاش الجسم

احتوائه على مركبات الكافيين تسهم فى إنعاش الجسم.

6. مضاد للالتهابات

يستخدم الشاي بالحليب كعامل مضاد للالتهابات، لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة الموجودة في مركب الشاي.

7.فقدان الوزن

يمكن أيضًا استخدام شاي الحليب كعامل لفقدان الوزن، لأنه يحتوي على البوليفينول والكافيين من الشاي، مما يجعله أكثر قدرة على حرق الدهون.