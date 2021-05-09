‎تعرف على فوائد التوت .. يحمى من السرطان ويقوى مناعتك

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القاهرة - سامية سيد - التوت من أكثر الفواكة اللذيذة التى لها عشاق كثر، كما أنها من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية الرائعة، لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة التى تحمى من الكثير من مسببات الأمراض وتلف الخلايا.

فيما يلى أهم فوائد التوت علي صحتك، طبقا لتقريرنشر فى موقع healthline:

1. محاربة السرطان:

يحتوي التوت على مضادات الأكسدة التي تساعد في السيطرة على الجذور الحرة، الذى يسبب الإجهاد التأكسدي ما يحمى من تكون الأورام السرطانية.

2.ضبط مستويات الأنسولين

يساعد في تحسين نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين، لأنه مصدر مهم للكربوهيدرات ومضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك والريسفيراترول.

3. يقوى الجهاز المناعى

يحتوي على تركيزات عالية من مركبات الأنثوسيان والمركبات التى تعزز من البكتيريا النافعة التى تعزز من أداء الجهاز المناعي.

4. تقليل الالتهابات داخل الجسم

يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين ج والصوديوم والنحاس ما يعمل على خفض أسباب الالتهابات داخل الجسم.

5. الحفاظ على صحة القلب

التوت غذاء صحي للقلب، لقد ثبت أن التوت الأسود يساعد في خفض نسبة الكوليسترول لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو متلازمة التمثيل الغذائي وبالتالى يقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.