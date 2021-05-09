شكرا لقرائتكم خبر عن شركة جديدة تدخل سوق النقل التشاركي في مصر أول يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت شركة القاهرة لتطبيقات المحمول «اوفا» في مجال النقل التشاركي كافة الاجراءات الخاصة بعمل الشركة من وزارتي النقل والداخلية، وتم تأجيل التدشين الرسمي بسبب ظروف كورونا.

وقال المهندس جاسر العبد، المدير الإداري واللوجستي للشركة: «انتهينا من كافة الإجراءات الرسمية، والانطلاقة ستكون في الأول من يونيو بـ3 من الكباتين المتميزين كمرحلة أولى في القاهرة والجيزة، وهدفنا تقديم خدمة أفضل بأسعار أرخص».

أضاف العبد: «نحن شركة مصرية ونستعد للعمل في كافة مجالات النقل - الاتوبيس والنقل الثقيل - وقريبا سنصل إلى تغطية جميع أنحاء الجمهورية».