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شركة جديدة تدخل سوق النقل التشاركي في مصر أول يونيو المقبل

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يسري البدري 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة جديدة تدخل سوق النقل التشاركي في مصر أول يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت شركة القاهرة لتطبيقات المحمول «اوفا» في مجال النقل التشاركي كافة الاجراءات الخاصة بعمل الشركة من وزارتي النقل والداخلية، وتم تأجيل التدشين الرسمي بسبب ظروف .

وقال المهندس جاسر العبد، المدير الإداري واللوجستي للشركة: «انتهينا من كافة الإجراءات الرسمية، والانطلاقة ستكون في الأول من يونيو بـ3 من الكباتين المتميزين كمرحلة أولى في القاهرة والجيزة، وهدفنا تقديم خدمة أفضل بأسعار أرخص».

أضاف العبد: «نحن شركة مصرية ونستعد للعمل في كافة مجالات النقل - الاتوبيس والنقل الثقيل - وقريبا سنصل إلى تغطية جميع أنحاء الجمهورية».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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