شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حالات تستدعى الذهاب للطبيب فورًا عند تورم القدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تورم القدمين من الأعراض الشائعة جدًا، خاصة بين الأشخاص الذين يتطلب عملهم الجلوس أو الوقوف معظم الوقت، لكن تورم الكاحلين والقدمين عندما يصاحبهما أعراض أخرى قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة.





.

.

.

متى تعرف أن تورم القدمين يشير إلى مرض خطير؟ رد فعل من الأدوية: يمكن أن تسبب العديد من الأدوية آثارًا جانبية محتملة قد تشمل تورم القدمين والكاحلين، إذا كنت تشك في أن التورم قد يكون مرتبطًا بأحد الأدوية التي تتناولها ، فتحدث إلى طبيبك لتغيير الدواء أو الجرعةمضاعفات الحمل: تعاني معظم النساء الحوامل من بعض التورم في القدمين مع تقدم الحمل، ولكن يجب مراجعة الطبيب إذا كان هناك تورم مفاجئ أو مفرط ، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل آلام البطن والصداع والغثيان والقيء ، في بعض حالات الحمل عالية الخطورة ، يعتبر تسمم الحمل حالة تتجلى مع مثل هذه الأعراض و يجب على المرء أن يرى الطبيب على الفورإصابة القدم أو الكاحل: يمكن أن تؤدي إصابة القدم أو الكاحل إلى التورم، إذا كان التواء كاحلك عن طريق الخطأ أو أصبت الأربطة أثناء المشي والجري وما إلى ذلك ، فإن الأربطة التي تثبت الكاحل في مكانها تتمدد خارج نطاقها الطبيعي ، مما يتسبب في حدوث تورم

.

القصور الوريدي:غالبًا ما يكون تورم الكاحلين والقدمين من الأعراض المبكرة للقصور الوريدي ، وهي حالة ينتقل فيها الدم بشكل غير كافٍ إلى الأوردة من الساقين والقدمين إلى القلب

تجلط الدم: الجلطات الدموية التي تتشكل في أوردة الساقين يمكن أن توقف عودة تدفق الدم من الساقين إلى القلب وتسبب تورم الكاحلين والقدمين، إذا لاحظت تغيرًا في لون الساق مصحوبًا بألم شديد ، فاستشر الطبيب على الفور.

.

أمراض القلب أو الكبد أو الكلى: في بعض الأحيان يمكن أن يشير التورم إلى مشكلة مثل أمراض القلب أو الكبد أو الكلى، يمكن أن يكون تورم الكاحل في المساء علامة على احتباس الملح والماء بسبب قصور القلب الأيمن، إذا كان التورم مصحوبًا بأعراض أخرى ، بما في ذلك التعب وفقدان الشهية وزيادة الوزن ، فاستشر طبيبك على الفور