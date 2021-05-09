شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأعراض النادرة لسرطان الرئة.. اعتلال المفاصل الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الورم السرطاني في الرئة من أكثر الأمراض الخطيرة التى يتعرض لها الرجال والنساء أيضا، حيث ارتفع معدل انتشار سرطان الرئة بنسبة 23 % في العقدين الماضيين.

وكشف تقرير صادر عن روى كاسل للسرطان، عن أكثر علامات سرطان الرئة شيوعًا والتى تشمل السعال المستمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، اما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من السعال المزمن، فإن علامة الإصابة بسرطان الرئة هي عندما يصبح السعال أسوأ ويتغير إلى السعال الدموي.

واوضحت المؤسسة أن ضيق التنفس والتهابات الصدر المتكررة وألم الصدر أو الكتف مؤشراً على الإصابة، بالإضافة إلى فقدان الشهية والكثير من الوزن، كما قد يعاني بعض المصابين بسرطان الرئة من إجهاد "غير مبرر" أو نقص في الطاقة.

قد يظهر سرطان الرئة أيضًا عندما تنتفخ أطراف الأصابع في النهاية، وهو ما يُعرف باسم "تعجر الأصابع"، ويمكن أن تكون جلطات الدم مؤشرا على ورم متزايد داخل الجسم.

وأضافت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه قد يكون هناك وجع أو ألم عند التنفس أو السعال كمؤشر للإصابة، وقد تشمل المؤشرات الأخرى لسرطان الرئة "الأزيز" أو "تورم وجهك أو رقبتك.

وأضاف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن الألم والتورم في المفاصل أو ما يُعرف أيضًا باسم "اعتلال المفاصل الرئوي الضخامي (HPOA)، يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان الرئة.

ومن أبرز الأعراض الهرمونية المصاحبة لسرطان الرئة، التى تعرف باسم "متلازمة الأباعد الورمية" والتى تؤدى إلى الإصابة بخدر في أصابع اليدين أو القدمين وضعف العضلات، ولنعاس والضعف والدوخة والارتباك وتورم الثدي عند الرجال.