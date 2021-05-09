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محمد الفلاح - ليلة القدر خير من ألف شهر.. فضلها والأدعية المستحبة فيها

الأحد 9 مايو 2021

ليلة 27 من رمضان لها مكانة خاصة لدى ملايين المسلمين في العالم لاعتقادهم الراسخ أنها ليلة القدر، فيجتهدون في الدعاء والتضرع إلى الله.



ورغم أن كل المسلمين يجب عليهم التحري عنها في الليالي الوترية بالأيام العشر الأواخر من رمضان، أي ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو29 استنادا لقول النبي "التمسوها فى وتر العشر الأواخر من رمضان"، فإن ليلة 27 وفقا لعلماء الدين والسنة هي الأرجح أن تكون ليلة القدر، استنادا لأقوال كثيرة منها روايات عن النبي صلّى الله عليه وسلم.

تبدأ ليلة القدر من مغرب اليوم الذي يسبق الليلة الوترية وتستمر حتى فجر اليوم التالي، وفسر علماء الدين إخفاء الله تعالى موعد ليلة القدر بأنه رغبة في أن يجتهد المسلم في طلبها ونيل عظيم ثوابها.

ليلة القدر لها علامات عدة يمكن تميزها بها من بين جميع الليالي الفردية في رمضان، أبرزها ما يتعلق بصفاء الأجواء ونسمات الهواء الباردة، مع سكون الحيوانات وشروق الشمس بدون شعاع.

فضل ليلة القدر

ليلة القدر هي الليلة التي قال عنها الله تعالى في كتابه الكريم: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ* تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ* سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ".

ويكفي للحديث عن فضل ليلة القدر أنّ الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه سورة تحمل اسمها: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)".

جاء في فضل إحياء ليلة القدر ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

من أفضال ليلة القدر أن الملائكة تنزل فيها، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحِلَق الذِّكْر، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيماً له.

يفضل في ليلة القدر العمل على قراءة القرآن والصلاة والزكاة وغيرها من أعمال البر، لأن كل ما يقدمه الإنسان من معروف وطاعة فإنه يضاعف حتى يصير كأنه فترة صافية من العبادة طيلة 80 عاما.

أيضا من أفضل الأفعال فيها هو قيام الليل؛ لما رواه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

الدعاء المأثور في ليلة القدر

هناك عشرات الأدعية التي يمكن للمسلم أن يرددها في هذه الليلة المباركة، لكن أفضلها الدعاء المأثور عن النبي محمد صلّ الله عليه وسلم: "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا".

الأدعية المستحبة في ليلة القدر

اللهم في ليلة الـ27 من شهر هو أحب الشهور إليك اشملنا يا ربنا بعفوك ولطفك وجميل إحسانك، إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود ربٌ سواك فيُدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى، اللهم وسّع أرزاقنا، واشف أمراضنا، واحفظ أولادنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أهلنا.

اللهم إنَّا نسألك في هذه الليلة العظيمة يا الله يا مَن وَسِعَتْ رحمتُه كلَّ شيءٍ أنْ تكشف عنَّا وعَن العالمين الضُّر، وأنْ تقيَنا كلَّ مكروهٍ وشرّ، وأن تحفظ علينا أمنَنَا وسَلَامتنا، وأن ترزقنا طمأنينةَ الصِّلة بك، وأن ترُدَّنا إليك ردًّا جميلًا؛ إنَّك يا ربنا علىٰ ما تشاء قدير.

اللهم إنا تتوسل إليك في هذه الليلة العظيمة، باسمك الواحد الأحد، الفرد الصمد، وباسمك الأعظم أن تتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا، ونسألك أن تفرّج عنا وتعافنا وتعفو عنا.

‏اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا بركاتها وأجرها وعتقها واجعل لنا فيها دعوة لا ترد وباباً إلى الجنة لا يسد واكتبنا من عتقائك من النار ووالدينا ومن نحب.

‏اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة مقبولين بكرمك مكفولين بذكرك مشمولين بعفوك، وأتمم علينا عافيتك وأسعدنا برضاك واجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دُعاءهم فأجبتهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفوَ فاْعفُ عنا.

اللهم يا رازق السائلين يا راحم المساكين وياذا القوة المتين ويا خير الناصرين يا وليّ المؤمنين يا غيّاث المستغيثين إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً وعملا صالحا متقبلا، وجسدا على البلاء صابرا، وأسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك.