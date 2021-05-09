مرضى حساسية الجلد.. 5 نصائح لإفطار بدون معاناة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يساعد صوم شهر رمضان مرضى حساسية الجلد على التخلص من مشكلاتهم الصحية أو الحد منها، كونه يحول دون تناولهم بعض الأطعمة التي تسبب التحسس لهم.

ومع ذلك فمن الضروري أن يكون مريض الحساسية على اطلاع بطبيعة العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمه بعد أكثر من 15 ساعة صوم، ليعوض ما نقصه طوال النهار.



وينصح الأطباء مرضى حساسية الجلد بتناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية على مائدتي الإفطار والسحور، مثل التي تحتوي على فيتامينين "أ" و"د"، مع الابتعاد عن الأكلات المليئة بالدهون وتجنب أكل المخللات والبيض والطماطم والموز والفراولة والشوكولاتة والفول السوداني.





الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة في مصر، قالت إن مرضى حساسية الجلد لا بد أن يتابعوا حالتهم الصحية مع طبيب مختص لمعرفة طبيعة التحسس.

وأوضحت عبدالوهاب لـ"الخليج 365"، أن أحيانا تكون سبب مشكلة حساسية الجلد الأطعمة مثل الموز والفراولة والشيكولاتة والأطعمة المحفوظة، أو قد تكون المشكلة سببها التحسس من الأغطية والمفروشات أو بعض الحيوانات، لذا من الضروري المتابعة مع طبيب من وقت لآخر.

ورأت أن مريض حساسية الجلد، خاصة من يكون جلده من النوع الدهني، تتحسن حالته كثيرا مع الصيام، لكن إذا كان جلده من النوع الجاف فعليه في رمضان الاستحمام ووضع الكريمات التي وصفها الطبيب المعالج له.

أطعمة مفيدة لمريض حساسية الجلد في رمضان





الطبيبة المختصة قدمت مجموعة من النصائح لمرضى حساسية الجلد تتعلق بطبيعة الأطعمة التي يفضل تناولها أو تجنبها في رمضان، كالتالي:

- الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تسبب حساسية الجلد للمريض ضروري جدا.



- الإكثار من تناول الخضراوات باستثناء السبانخ، لأنها تسبب نوعا من التحسس.

- الاهتمام بتناول الأطعمة الخفيفة على المعدة والغنية بالألياف، مثل البروكلي والكرنب.

- الابتعاد عن تناول الأفوكادو، لأنه غني بالهيستامين ما يسبب الحساسية.

- الإكثار من شرب الماء والسوائل خلال الفترة من الإفطار حتى الإمساك.



