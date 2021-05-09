شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دول عربية في نطاق الخطر.. مركز الفلك الدولي يحدد ساعة سقوط حطام الصاروخ الصيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز الفلك الدولي أن سيقع حطام الصاروخ الصيني سيقع في الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش، زائد ناقص 60 دقيقة، وفقا لآخر التحديثات.

وأضاف مركز الفلك الدولي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنه معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا عمان والسعودية والأردن وفلسطين.

ودعا مركز الفلك الدولي إلى ضرورة متابعة آخر تحديث بعد حوالي ساعتين.

وترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة الصاروخ الصيني العملاق «لونغ مارش 5 بي»، الخارج عن السيطرة، الذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها عودته اللاطوعية إلى الأرض.