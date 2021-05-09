شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تعالج نقص الفيتامينات والمعادن فى جسمك أبرزها الرمان والسبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من الأنيميا وفقر الدم فى الجسم، مما يسبب الكثير من آلام العظام والفقرات، بالإضافة إلى ضعف عام بالجسم بسبب النقص الشديد للفيتامينات والمعادن، ودائما ما يبحث هؤلاء الأشخاص إلى العلاج الدوائى فى محاولة للقضاء على هذة الأعراض واستعادة نشاطهم البدنى والقوة العضلية لهم دون أى آلام .

ووفقا لموقعhealth الطبى هناك الكثير من الأطعمة المفيدة لدعم الجسم وتعويضه من فقر الدم والأنيميا والتى يمكن تناولها باستمرار وعلى فترات طويلة كبديل للعلاج الدوائى حتى لا يترك أثار جانبية، على عكس الأطعمة الصحية الطازجة التى تدعم الجسم وتمنحه الفوائد دون أى أضرار أو آثار يمكن تركها على جوانب أخرى، ومن أبرز هذة الأطعمة هى :

1 البلح

يحتوى البلح على الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، وهو مصدر لمجموعة من الفيتامينات ومنها فيتامين ب وفيتامين C ، والحديد، ولابد من تناولها طازجة أو إضافتها إلى عناصر أخرى فى الطعام .

2 الرمان

يعتبر الرمان من أكبر مصادر الحديد للجسم، كما يتميز باحتوائه أيضا على المعادن الأخرى مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، كما أنه يحتوى على فيتامين C الذي يعزز القدرة على امتصاص الحديد الغذائى، وهو من أفضل العلاجات الطبيعية للأنيميا .

3 التفاح

يحتوى التفاح على الحديد بصورة كبيرة، ويساهم فى علاج الأنيميا فى حالة تناوله يوميا، بمقدار ثمرة واحدة، وفى حالة استخدام اثنين إلى ثلاثة منه فإنه يعالج فقر الدم دون اللجوء للدواء العلاجى .

4 السبانخ والنباتات الخضراء

الخضروات الورقية والخضراء مثل السبانخ والحلبة والكزبرة، والسبانخ ليست فقط مصادر غنية للحديد، ولكنها توفر أيضا للجسم حمض الفوليك، وهو أمر هام للمرأة الحامل ولصحة الجنين حيث يساهم فى منع التشوهات .