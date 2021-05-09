اعرف فوائد شاى الكركم والثوم والزنجبيل لتعزيز مناعتك

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القاهرة - سامية سيد - تعزيز المناعة من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الجميع خاصة بعد جائحة فيروس كورونا، وأكد خبراء الصحة أهمية المناعة القوية، حيث إن المناعة الجيدة تحمينا من البكتيريا المسببة للأمراض وتقلل من خطر العدوى الفيروسية، وعلى الرغم من أنه لا يمكن بناء المناعة في يوم واحد، إلا أن هناك العديد من المكونات الغذائية التي يمكنها تسريع تعزيز المناعة، حيث إن تناول النوع الصحي من الطعام هو الخطوة الأولى نحو تعزيز المناعة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد شاي الزنجبيل والثوم والكركم لتعزيز مناعتك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الفوائد الصحية للثوم

لا يضيف الثوم نكهة إلى الطبق فحسب، بل إنه غني أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية الثوم يحتوي على نسبة عالية من الكبريت وله خصائص المضادات الحيوية ويساعد على تعزيز الهضم وطرد السموم من الجسم ويمنع الشخص من الإصابة بالبرد والأنفلونزا.

الفوائد الصحية للزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركب جينجيرول الفعال الذي له خصائص مسكنة ومهدئة وخافضة للحرارة ومضادة للبكتيريا إلى جانب تعزيز المناعة، يساعد الزنجبيل على الهضم ويعزز صحة الأمعاء ويخفف من آلام المفاصل، كما أنه يساعد في محاربة نزلات البرد والأنفلونزا.





الفوائد الصحية للكركم

يستخدم الكركم منذ زمن طويل لخصائصه الطبية إنه مخزن للعديد من العناصر الغذائية، ويحتوي على مركب نشط يسمى الكركمين وله خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم، ويساعد الكركم على منع نزلات البرد والإنفلونزا، ويساعد على الهضم، ويخلص الكبد من السموم ويقوي المناعة.

وصفة الزنجبيل والثوم والكركم لتعزيز المناعةالمقادير

2 فص ثوم

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

1.5 كوب ماء

كيف تصنع شاي الكركم والزنجبيل والثوم؟

الخطوة 1: اصنع عجينة من الزنجبيل والثوم والكركم باستخدام القليل من الماء.

الخطوة 2: اغلى الماء وأضف المعجون إليه واغلى كل شيء لمدة 5 دقائق.

الخطوة 3: صفي الشاي في كوب وأضف بعض العسل والليمون لتحسين الطعم.