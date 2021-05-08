شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر زيادة الوزن على صحتك؟ تعرف على 10 أمراض تصيبك بسبب السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مخاطر زيادة الوزن أو السمنة على الصحة العامة لا تعد ولا تحصى، فهى السبب الرئيسي وراء الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، وزيادة الوزن تحدث نتيجة التوزيع غير الصحي للدهون في الجسم، حيث تزيد الدهون الزائدة في الجسم من الضغط على العظام والأعضاء وتسبب تغيرات في الهرمونات والتمثيل الغذائي، ويصنف الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 30 على أنهم يعانون من السمنة المفرطة.

تؤثر السمنة على صحة الإنسان بشكل خطير وتؤدي إلى العديد من المشاكل مثل أمراض القلب والسكري وتوقف التنفس أثناء النوم، كما أنها تؤثر على الحالة المزاجية ومستوى الطاقة والنوم الصحي والمفاصل وغيرها.

وطبقا لتقرير نشر في موقع bold sky، يتناول أبرز 10 أمراض ناتجة عن زيادة الوزن:

1.التهاب المفاصل

يؤدي الوزن الزائد إلى تآكل والتهاب المفاصل نتيجة تراكم الدهون فى مفاصل الركبة.

2 .مرض تشوه العظام أو مرض بلونت

يسمى تشوه العظام في أسفل الساقين بمرض بلونت، ويتفاقم هذا المرض بمرور الوقت نتيجة الوزن الزائد.

3. توقف التنفس أثناء النوم

انقطاع النفس النومي مشكلة كبيرة للأطفال والبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، وهى حالة يتوقف فيها الناس عن التنفس مؤقتًا أثناء النوم وتؤدي إلى مشاكل في القلب.

4. ارتفاع ضغط الدم

زيادة الوزن يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالى تتعرض الشرايين والقلب لمزيد من التوتر مما يؤدي إلى نوبة قلبية فى النهاية.

5. ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم

يعتبر ارتفاع الكوليسترول ومستويات الدهون الثلاثية في الدم مؤشرًا على وجود مستويات غير طبيعية من الدهون في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

6. الكبد الدهني

زيادة الوزن تؤدي الى تراكم الدهون داخل الكبد والتى تقلل من كفاءة وظيفته، ماينتج عنه تندب والتهاب وتلف الكبد.

7.حصوات المرارة

تتكون حصوات المرارة عندما تتراكم الأملاح الصفراوية، وتتصلب أملاح الصفراء وتتحول إلى حصوات، حيث تسبب هذه الحصوات الألم وتتطلب عملية جراحية لإزالتها.

8. مرض السكرى

عندما يكون هناك دهون زائدة في الجسم يصبح الأنسولين أقل فعالية، وينخفض ​​معدل تحويل الجلوكوز إلى طاقة، وبالتالي تحدث الإصابة بمرض السكري.

9. الاكتئاب

يعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة من الاكتئاب والإحباط نتيجة عدم شعورهم بالرضا عن مظهرهم الخارجي.

10.متلازمة تكيس المبايض

السمنة تؤدى إلى انقطاع الطمث، لأنها تؤثر على مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة لدى الفتيات على الإباضة، و تشمل الآثار الجانبية لهذه الحالة حب الشباب ونمو الشعر الزائد ببعض أجزاء الجسم والصلع.