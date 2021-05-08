شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التخلص من بثور الدم بشكل آمن.. غسل اليدين قبل لمسها وتجنب العبث بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما تكون بثور الدم مجرد بثور عادية مع وجود دم بداخلها ولكنها قد تكون مؤلمة للغاية وقبيحة، ويعانى معظم الناس من بثرة على الجزء الخلفي من كعوبهم عند التعود على زوج جديد من الأحذية، والبثور هى عبارة عن أكياس شفافة مليئة بالسوائل تتشكل على الجلد نتيجة الاحتكاك، وعندما تمتلئ الفقاعة بالدم وتتحول إلى اللون الأسود أو الأرجواني أو الأحمر الداكن تُعرف باسم نفطة الدم، لذلك من المهم معرفة كيفية التخلص من بثور الدم، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

تظهر بثور الدم بشكل أكثر شيوعًا على اليدين والقدمين وفوق المفاصل وأحيانًا في الفم، وهى تحدث فى الغالب بسبب الضغط أو الاحتكاك في المنطقة التى تظهر فيها، كما تحدث غالبًا في الأماكن الحارة نتيجة العرق فى تلك المناطق وقد تحدث أيضًا إذا تم ضغط الجلد، مع العلم أن تلك البثور غير مقلقة على الإطلاق ونادرًا ما تحدث كعرض للإصابة بحالة مرضية.

وينصح الأطباء بضرورة الخضوع للعناية الطبية فى حال ظهور بثور دموية في الفم دون سبب واضح خاصة مع استمرارها وتكرارها، وأيضًا عند ظهورها بالقرب من عينيك أو جفونك أو الأعضاء التناسلية، أو في أماكن لا يوجد فيها احتكاك واضح.

- أسباب الإصابة ببثور الدم:

1- الحساسية

أو التهاب الجلد التماسي مثل الحساسية من منتجات الجلد والبشرة.

2- الالتهابات الفيروسية

مثل الهربس والجدري المائي والهربس النطاقي أو "مرض اليد والقدم والفم".

3- التهابات الجلد البكتيرية

مثل القوباء

4- الحروق

التى قد تنتج عن الشمس أو الحروق الكيميائية أو الحروق الحرارية.

5- الأدوية

فقد تظهر تلك البثور كأثر جانبي للعديد من الأدوية مثل المضادات الحيوية أو مدرات البول

6- اضطرابات الجلد

7- أمراض المناعة الذاتية

8- سرطانات الفم

9- نقص الفيتامينات، مثل نقص فيتامين ب12

- كيفية التخلص من بثور الدم

الغالبية العظمى من البثور تتعافى وتختفى في غضون أسبوع أو نحو ذلك، ولكن فى حال ظهور أعراض مصاحبة لتلك البثور مثل الإصابة بتلك العدوى بشكل ثانوي، أو بدأت البثرة الدموية وكأنها تتضخم وبداخلها صديد أو بها حلقة حمراء حولها أو ظهرت لديك خط أحمر على ذراعك (التهاب الأوعية اللمفية) أو ارتفعت درجة حرارتك أو تشعر بتوعك بشكل عام فلابد وقتها من زيارة الطبيب للتدخل والحصول على العلاج المناسب.

ويعتبر الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أساسية مثل مرض السكري أو فيروس نقص المناعة البشرية أو قصور القلب أو تقرحات الساق الوريدية هم أكثر عرضة لخطر الإصابة ببثور الدم.

وهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتسريع التئام البثور الدموية ومنع العدوى، وهى غسل اليدين دائمًا قبل لمس الفقاعة وقم بتغطيتها بضمادة مبطنة، حيث أن هذه الخطوات توفر بيئة نظيفة من أجل التئامها سريعًا، ويمكن أيضًا وضع الثلج على المنطقة المصابة إذا كانت منتفخة.

- فيما يلى.. 4 أشياء يجب تجنبها عند الإصابة ببثور الدم:

1 - عدم فقع البثرة الدموية للتخلص منها.

2- لا تحاول وخز البثرة أو إفراغها.

3- لا تعبث بالجلد أو تسحب القشرة عن البثرة.

4- تجنب ارتداء أى شيء فى المنطقة المصابة قد يتسبب فى تفاقم تلك البثور وذلك حتى تلتئم.