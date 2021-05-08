منها العسل والموز.. 5 أطعمة لنوم عميق وهادئ

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

هناك بعض الأطعمة تساعد الجسم على النوم بشكل أفضل، والدخول إلى النوم العميق بشكل أسرع .

وبحسب الأطباء وخبراء التغذية، هناك بعض الأطعمة التي يُفضل عدم تناولها قبل الخلود للنوم لأنها تتسبب في مؤرقات قد تعيق عملية النوم، وبالمقابل هناك مجموعة من الأطعمة التي قد تساعد في هذا الأمر، بحيث يستمتع الشخص بنوم عميق طوال الليل.

وعلى ذمة موقع “ماي أونلي هيلث” My Only Health، المعنب بالشؤون الصحية، فإن الأطعمة التي يجب أن نحرص على تناولها قبل ليلاً للاستمتاع بنوم عميق تشمل:

العسل

ويفضل إذا تم تناوله في صورة كوب من الحليب والعسل قبل النوم، فهو بديل صحي للأطعمة السكرية إذا كنت تتوق إلى شيء حلو. يحتوي العسل على الميلاتونين الذي يوقف الأوركسين في الجسم، وهو الببتيد العصبي الذي يجعلنا نشعر بالنشاط واليقظة، ويمكنك عمل مشروب مهدئ بالماء الدافئ والليمون للحصول على كوب مريح من الماء الساخن والليمون والعسل، فهو مشروب مسائي رائع لتهدئة الجسم والحث على النوم.

اللوز

إن تناول حفنة من اللوز قبل النوم مفيد لجسمك، فهو النوع المثالي من المكسرات التي تحتاج إلى تناولها من أجل نوم جيد لأنها تحتوي على كميات جيدة من المغنيسيوم المريح للعضلات. والمغنيسيوم عنصر غذائي ممتاز لتنظيم مستويات السكر في الدم وكذلك المساعدة على النوم.

الكرز

يعرف بأنه أحد أفضل الأطعمة التي يجب تناولها قبل النوم لأنه يحتوي بشكل طبيعي على الميلاتونين، ويمكنك تناول الكرز أو شرب عصير الكرز في أي وقت خلال اليوم لأنه يمكن أن يساعد على توفير نوم أطول وأعمق.

الموز

هو الصديق الأمثل لك خاصة إذا كنت تواجه صعوبات في الحصول على نوم جيد ليلاً، وهو من أفضل الأطعمة للنوم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يريح العضلات ويهدئ الجسم.

السبانخ

أثبتت فعاليتها في علاج العديد من المصابين بالأرق في الحصول على نوم جيد، فهي مصدر جيد للتربتوفان، وحمض الفوليك والمغنيسيوم والفيتامينات B6 وC، والتي تعد جميعها عوامل رئيسية في تصنيع السيروتونين، وبالتالي الميلاتونين. وتحتوي أوراق السبانخ أيضًا على الغلوتامين، وهو حمض أميني يساعد الجسم في التخلص من السموم الخلوية التي تؤدي إلى الأرق.