شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور خطوط أفقية عبر الأظافر قد تكون علامة على الإصابة السابقة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البروفيسور تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في كينجز كوليدج لندن، أن الأظافر ذات المظهر الغريب قد تكون علامة على الإصابة السابقة بفيروس كورونا، مضيفًا أن الخطوط الأفقية عبر الظفر التي تظهر بعد عدة أشهر من الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تحدث في كل من أصابع اليدين والقدمين.





وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" قال سبيكتور، الذي يقود أكبر دراسة لأعراض فيروس كورونا في العالم، إنه تلقى تقارير قصصية متعددة لما يسمى بـ "أظافر كوفيد" من أشخاص يستخدمون تطبيق ZOE COVID Symptom Study، وهو متتبع للأعراض مع أكثر من 4 ملايين مستخدم على مستوى العالم.

وقال سبيكتور أن هذه ليست ظاهرة عشوائية لأنها يمكن أن تحدث بعد إصابات أخرى أيضًا.

النظرية الأساسية هي أن خط الإجهاد الموجود في الأظافر يتشكل بعد أن يغلق الجسم لفترة وجيزة من الوقت لمحاربة العدوى خلال هذه الفترة الزمنية لا تنمو الأظافر يمكن أن يحدث أيضًا بعد ضغوط أخرى مثل العلاج الكيميائي وسوء التغذية الحاد.

قالت الدكتورة تانيا بليكر، رئيسة الجمعية البريطانية لأطباء الجلد ، لموقع HuffPost UK أن أطباء الجلد قد شاهدوا مرضى كورونا بخطوط أفقية على أظافرهم أيضًا.

وأوضحت: "منذ فترة طويلة تم التعرف على هذه التغييرات على أنها عبارة عن مسافات عرضية في أظافر العديد من الأصابع أو جميعها وأحيانًا أظافر القدمين وهي ليست ضارة وعادة ما تنمو بعد عدة أشهر."

الخطوط الحمراء على شكل القمر عبر الظفر هي مظهر آخر من مظاهر فيروس كورونا التي أبلغ عنها أطباء الأمراض الجلدية في أغسطس الماضي.

الأظافر بديل رخيص لاختبار الأجسام المضادة

قال سبيكتور إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت التغيرات التى تظهر على الأظافر مرتبطة بشدة مرض فيروس كورونا إنه مع الالتهابات الأخرى، كلما زادت حدة المرض، زادت احتمالية ظهور علامة على أظافرك.

وأضاف سبيكتور: "قد تكون علامة على وجود عدوى شديدة بالنسبة لكورونا، لكنها ستكون أكثر فائدة إذا لم تكن كذلك".

وأوضح سبيكتور أنه إذا كانت تغيرات الأظافر علامة على الإصابة السابقة بفيروس كورونا، فقد يساعد ذلك الأشخاص على معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا من قبل دون الحاجة إلى اختبار قد يكون مكلفًا.

وقال: "إذا حصلنا على أعداد كافية مرتبطة بكورونا بدون أعراض، فهذا اختبار أجسام مضادة رخيص يحتاج الناس فقط إلى النظر إلى أظافرهم".