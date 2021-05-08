شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض بعض الأشخاص لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي أكثر من غيرهم، ووفقًا لتقرير موقع "timesnownews" فإن بعض العوامل التي تؤثر على خطر الإصابة هي:

1 - كبر السن

كبار السن أو الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي.

2 -المضاعفات الصحية الكامنة

يمكن أن تؤدي أي مضاعفات صحية أساسية إلى زيادة فرص إصابتك بالالتهاب الرئوي.

3 ضعف جهاز المناعة

يمكن للشخص الذي تكون مناعته منخفضة للغاية أن يصاب بعدوى كورونا بسهولة وبالتالي تزداد فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي، يمكن للمرء أن يقوي مناعته عن طريق تغيير عادات نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتمارين الروتينية وما إلى ذلك.

كيف يؤثر فيروس كورونا على رئتيك؟

يبدأ كل شيء بالقطرات المصابة التي تحتوي على فيروس كورونا الذي يدخل جسمك عبر الجهاز التنفسي، وبمجرد دخوله إلى جسمك، يتكاثر - يبدأ الفيروس في الانتشار ويصل هذا إلى رئتيك ويصيب العضو، خلال هذا الوقت ، تصبح فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي عالية وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

كيف يحدث كل هذا؟ يدخل الأكسجين الذي تتنفسه إلى رئتيك عبر مجرى الدم داخل الحويصلات الهوائية - الأكياس الهوائية الموجودة داخل رئتيك، ومع ذلك ، فإن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تلحق الضرر بالحويصلات الهوائية والأنسجة المحيطة.

خلال هذا الوقت الذي تقوم فيه المناعة بمقاومة الفيروس ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب يمكن أن يساعد الخلايا السائلة والميتة على التراكم في رئتيك. ثم تعيق هذه العوامل حركة الأكسجين في رئتيك عندما تظهر على الفرد أعراض مثل - السعال الشديد وضيق التنفس الشديد.

أعراض إصابة رئتيك بفيروس كورونا

-سعال

-حمى

-صعوبة في التنفس

-ألم حاد في الصدر

كيف تحافظ على رئتيك فى مأمن من الالتهاب الرئوي؟

-حافظ على رطوبتك

-اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومغذيًا

-ممارسة الرياضة بانتظام

-قلل من تعرضك للتلوث والحساسية وما إلى ذلك.

-الإقلاع عن التدخين

-كثرة غسل اليدين

-حافظ على التباعد الاجتماعي

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