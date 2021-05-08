كل ما تريدين معرفته عن الولادة الطبيعية الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مايو 2021 07:34 مساءً - جدول المحتوى

1- كم مدة حمل البكر؟

2- متى تتوقع الحامل لأول مرة الولادة؟

3- أعراض الولادة للحامل لأول مرة.

4- نصائح أثناء الولادة لأول مرة

5_ نصائح ما بعد الولادة لأول مرة

تعد تجربة الولادة لأول مرة تجربة مقلقة، وتظل الحامل البكر في حالة ترقب وقد تسمع نصائح من هنا وهناك، ولكن ذلك لا يفيد بل على العكس، ولذلك عليها أن تعرف كل ما يهمها حول الولادة الطبيعية لأول مرة من خلال لقاء " الخليج 365" مع الدكتورة عبير عدنان، إستشارية النساء والولادة والعقم حيث أشارت للآتي.

1- كم مدة حمل البكر؟

مدة حمل البكر 40 أسبوع

لا يمكن أن تزيد مدة حمل البكر أي الحامل لأول مرة عن أربعين أسبوع، وقد تمتد مدة الحمل لتصل إلى اثنين وأربعين أسبوع، ويتم حساب مدة حمل البكر بعد أن تنتهي أيام آخر دورة شهرية بأسبوع.

2- متى تتوقع الحامل لأول مرة الولادة؟

تتم البكر مدة الحمل كاملة

تتوقع الحامل لأول مرة الولادة بعد أن تتم فترة الحمل الطبيعية ما لم تتعرض لمتاعب صحية، فغالباً ما تتم البكر مدة حملها وهي تسعة أشهر بدءً من موعد آخر دورة شهرية، ولذلك يمكن حساب مدة حملها بالشهور أو الأسابيع، وتتعرض في الشهر الأخير لما يعرف بالطلق الكاذب.

3- أعراض الولادة للحامل لأول مرة

تكون الأعراض بطيئة

تطول مدة الطلق لدى الحامل لأول مرة مقارنة بالحامل التي يتكرر حملها وولادتها، ولذلك عدة أسباب منها أن الرحم يكون صغيراً ولم يتعود على أن ينقبض، كما أن التقلصات تكون متباعدة لفترة طويلة بسبب ذلك، وربما لم يعتد الجسم بعد على التغيرات الهرمونية، وتبدأ الأعراض بأن ينزل رأس الجنين للحوض في النصف الأخير من الشهر التاسع، أي قبل موعد الولادة بأسبوعين، حيث تشعر الحامل بنزوله، فهناك ثقل في أسفل البطن، وتشعر بتحسن في التنفس دلالة على نزول رأس الجنين في الحوض واستعداد الحامل للولادة الطبيعية، كما تلاحظ الحامل كثرة عدد مرات التبول لأن نزول الجنين للحوض يسبب بحدوث الضغط على المثانة، وشعور الحامل بحاجة ملحة للتبول باستمرار.

4- نصائح أثناء الولادة لأول مرة

تطول مدة الطلق للحامل البكر

يجب على الحامل التي تستعد للولادة لأول مرة أن تحصل على حمام دافيء لكي تسترخي عضلاتها وتساعد على زيادة الطلق بتدفق الدم نحو الرحم، ثم عدم تناول الملينات مثل زيت الخروع وغيرها، بل يجب أن تحصل على سوائل دافئة وأعشاب طبيعية تزيد من تقلصات الرحم، وكذلك عليها أن لا تتعرض للمجهود فلا تستمع لنصائح من حولها بأن عليها ممارسة رياضة المشي؛ فهي بحاجة لكي تحتفظ بطاقتها لكي تستطيع الدفع أثناء الطلق النشط، والطلق النشط يكون عبارة عن عدة أعراض متسارعة مثل الشعور بالغثيان، وتشنج في ساقيها مع ألم شديد في الظهر وتسارع الطلق مع حاجتها للدفع.

5_ نصائح ما بعد الولادة لأول مرة

يجب أن ترضعي مولودك مهما كنت متعبة

عليك أن تخلدي للراحة تماماً، ولكن حاولي أن تضعي المولود على صدرك لكي يتنفس في الصدر ويدر الحليب، خاصة أن هرمون الحليب يكون ضعيفاً للبكر، ولذلك يجب أن يلتقم المولود ثدي الأم بسرعة ويفضل قبل نزول المشيمة حتى يساعد على نزولها، وحاولي النهوض من السرير والمشي في الغرفة بعد عدة ساعات من الولادة، ويفضل الحصول على حمام بمساعدة المرافقة، وتطهير وتعقيم الجرح لكي لا يتلوث وتصابي بحمى النفاس، ويجب أن تحصلي على شوربات دافئة وسوائل دافئة، وعدم تناول اللحوم حتى تدخلي الحمام لأول مرة لكي لا تصابي بالامساك، لأن النفساء تتعرض لكسل الأمعاء بعد الولادة.