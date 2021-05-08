تعرف على ما يحدث لجسم الصائم عند تناول البازلاء والجزر

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

تعد البازلاء والجزر من الخضروات الصديقة لصحة الإنسان ، فهما يشكلان طبقا ملونا شهيا غنيا بالمغذيات، يضافان للأرز والمعكرونة، كما يدخلان في تحضير السلطة، فماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البازلاء والجزر؟

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البازلاء والجزر؟

البازلاء والجزر غذاء رائع للصائم، فهو يعطي جسمه الألياف الغذائية والبروتين، مما يساعد على شعوره بالشبع.

البازلاء الخضراء هي جزء من عائلة البقوليات، التي تضم العدس والحمص والفول والفاصولياء. وتتوفر عدة أنواع مختلفة من البازلاء، مثل البازلاء الصفراء والبازلاء العيون السوداء (black-eyed peas) والبازلاء الأرجوانية، ومع ذلك فإن البازلاء الخضراء هي الأكثر استهلاكا.

البروتين من البازلاء تحتاجه عضلاتك للبناء، وكذلك خلايا جسمك. أما الألياف الغذائية من البازلاء والجزر فتحافظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق تعزيز عملية نقل الفضلات عبر الأمعاء وتحسين كتلة البراز، مما يساعد على الوقاية من الإمساك. والإمساك مشكلة يواجهها الكثير من الصائمين في رمضان.

أيضا الألياف الغذائية تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وتبطئ ارتفاع السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الطعام أثناء الهضم.

للحصول على أفضل فوائد البازلاء والجزر ننصحك بتناولها مسلوقة، وأيضا في أطباق الأرز التي تضاف إليها ينصح بسلقها لا قليها. قلي البازلاء والجزر يجعلها تمتص الزيت وتزيد محتواها من الدهون والسعرات الحرارية.

يمكنك إضافة البازلاء والجزر للشربة. أيضا يمكنك تقطيع الجزر إلى عيدان وتناوله كوجبة خفيفة (سناك).

يمكنك تحضير سلطات البازلاء والجزر، مع إضافة الذرة والفاصولياء الخضراء والبطاطا، لكن لا تضف لها المايوينز. أو يمكنك إضافة إضافات (تتبيلة) خفيفة أساسها زيت الزيتون.

إذا كنت مصرا على إضافة المايونيز لسلطة البازلاء والجزر، أضف كمية قليلة جدا، واستعمل المايونيز الخفيف.