حتى الآن,. المكسيك: إعطاء 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت، أنه تم إعطاء 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد19-) في المكسيك حتى الآن.



وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ370 ألفا و447 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك عاماً واحداً وثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في المكسيك قبل حوالى 20 أسبوعاً.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 36ر2 مليون إصابة، والوفيات 218 ألفاً و657 حالة.

ومر عام وعشرة أسابيع على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.