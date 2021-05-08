شكرا لقرائتكم خبر عن علماء هولنديون يدربون النحل على شم فيروس كورونا واكتشاف الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - درب علماء فى هولندا النحل على التعرف على فيروس كورونا من خلال حاسة الشم، وقام العلماء بتدريب النحل من خلال إعطائهم علاجًا - محلول ماء سكر- في كل مرة يتعرضون فيها لرائحة المنك المصاب بفيروس كورونا، ولكن في كل مرة يتعرض فيها النحل لعينة غير مصابة، لن يحصل على مكافأة.

وبحسب ما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" تم إجراء البحث على أكثر من 150 نحلة في مختبر البحوث البيطرية الحيوية بجامعة فاخينينجن الهولندية.

ويمكن للنحل التعرف على عينة مصابة في غضون ثوانٍ قليلة - وإخراج لسانه مثل الساعة لتجميع ماء السكر.

النحل ليس هو أول الحيوانات التي تكتشف فيروس كورونا عن طريق الرائحة، حيث قام الباحثون أيضًا بتدريب الكلاب على التمييز بين عينات كورونا الإيجابية والسلبية من لعاب الإنسان أو العرق بدرجة عالية من الدقة.

وجدت دراسة ألمانية صغيرة أن الكلاب يمكنها التعرف على عينات كورونا الإيجابية في 94٪ من الوقت.

ذلك لأن التغيرات الأيضية الناتجة عن فيروس كورونا تجعل رائحة سوائل جسم الشخص المصاب مختلفة قليلاً عن تلك الخاصة بشخص غير مصاب.

لكن الباحثين ما زالوا غير متأكدين مما إذا كانت الحيوانات هي أفضل رهان لاستكشاف حالات فيروس كورونا خارج المختبر.

قال هولجر فولك، طبيب أعصاب بيطري، لمجلة Nature ، في إشارة إلى الجهاز المستخدم لمعالجة اختبارات فيروس كورونا القياسية: "لا أحد يقول إن بإمكانه استبدال جهاز PCR ، لكن يمكن أن يكون واعدًا للغاية".

على الأقل، يمكن أن تكون الحيوانات مفيدة في التعرف على فيروس كورونا في البلدان منخفضة الدخل دون سهولة الوصول إلى معدات المختبرات عالية التقنية.

على سبيل المثال، يعمل علماء فاجينينجين على نموذج أولي لآلة يقوم تلقائيًا بتدريب نحل متعددين في وقت واحد، ثم يستخدموا مهاراتهم الحادة لاختبار الهباء الجوي لفيروس كورونا (جزيئات صغيرة محملة بالفيروسات) في البيئة المحيطة.