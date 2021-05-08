شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الوقاية من الأمراض بأمريكا يحدث توجيهاته بشأن انتشار كورونا عبر الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة بتحديث توجيهاتها حول كيفية انتقال فيروس كورونا، مؤكدة أن الاستنشاق من الطرق الرئيسية لانتشار الفيروس، مع التركيز بشكل أقل على مخاطر التقاط العدوى من الأسطح، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكي.

وتتماشى التغييرات التي طرأت على موقع CDC الإلكتروني مع تحول تدريجي في نصيحة مركز الوقاية من الأمراض للتأكيد على أن الفيروس ينتشر عبر الهواء - إما عن طريق التنفس، أو للوصول إلى العين أو للاستقرار على الأسطح التي يلمسها الناس لاحقًا.

وذكرت CDCعلى موقعها الإلكتروني: "ينتشر فيروس كورونا عندما يتنفس الشخص المصاب قطرات وجزيئات صغيرة جدًا تحتوي على الفيروس، يمكن استنشاق هذه القطرات والجسيمات من قبل أشخاص آخرين أو تهبط على عيونهم أو أنوفهم أو فمهم في بعض الظروف ، قد تلوث الأسطح التي يلمسونها الأشخاص الذين هم على بعد 6 أقدام أو مترين من الشخص المصاب هم الأكثر عرضة للإصابة".

وقال الدكتور جون بروكس، كبير المسؤولين الطبيين لاستجابة كورونا في مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي: "كيف يمكن أن يصاب الناس بهذا الفيروس يمكن تلخيصه في ثلاثة مفاهيم بسيطة للغاية.. حافظ على الهواء نظيفًا، وتجنب التعرض للأغشية المخاطية وحافظ على نظافة يديك."

ووفقًا للبيانات الجديدة فإن الناس يصابون بالفيروس بشكل أكثر شيوعًا عندما يقفون بالقرب من شخص مصاب وتطير الجزيئات إما للهبوط على الوجه أو للتنفس، والأقل شيوعًا ، يصاب الأشخاص بالفيروس من استنشاق هواء ملوث من أشخاص بعيدون، أو عن طريق لمس سطح ملوث ثم لمس عيونهم أو أنفهم أو فمهم.

وقال بروكس: "إذا وقفنا أنا وأنت على بعد أقدام قليلة من بعضنا البعض نتحدث، فإننا نعلم الآن أن الجسيمات المعدية تتطاير، حتى لو كنت تتحدث بهدوء".

وأوضح بروكس إن التفسيرات الجديدة لا تغير ما يحتاج الناس إلى القيام به، لكنها قد تساعد الجمهور على فهم كيفية انتشار الفيروس بشكل أفضل. يظل التوجيه كما هو - ارتدِ قناعًا عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين أو في الداخل وشارك الهواء مع الآخرين ، وحافظ على مسافة من الآخرين عندما يكون ذلك ممكنًا ، واغسل يديك بشكل متكرر واحصل على التطعيم.

كما قام مركز السيطرة على الأمراض بتحديث موجزه العلمي حول كيفية انتشار الفيروس.

وتنص التوجيهات الجديدة على أن "أنماط انتقال فيروس كورونا تصنف الآن على أنها استنشاق الفيروس ، وترسب الفيروس على الأغشية المخاطية المكشوفة ، ولمس الأغشية المخاطية بأيدي ملوثة بالفيروس".

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إلى موجزه العلمي حول استخدام القناع لمواجهة المخاوف بشأن سلامة ارتداء الأقنعة، وقالت الدراسة: "تدعم الأبحاث أن ارتداء القناع ليس له آثار صحية ضارة كبيرة على مرتديه".

وأشار بروكس إلى أن الأقنعة لا تقوم فقط بتصفية الهواء، حيث أن ارتداء قناع يغطي الأغشية المخاطية ويصعب لمس فمك عندما يغطيه القناع.