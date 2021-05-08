شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 157 مليوناً و561 ألفاً و279 إصابة.



وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و284 ألفاً و409 حالات وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 135 مليوناً و019 ألفاً و271 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجلت الهند، السبت، زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا، مع ارتفاع عدد الإصابات بأكثر من 400 ألف لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 4187 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى حوالي 240 ألفاً.

وزاد عدد الإصابات 401078، ليصل الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 21.9 مليون.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و507 آلاف و673 بعد تسجيل 15685 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 84648 بعد تسجيل 238 وفاة جديدة.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البلاد سجلت 7 حالات إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" الجمعة، مقارنة مع 13 حالة في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين إصابات مؤكدة، إلى 8 حالات من 17 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني 90746، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 78886 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، و2165 وفاة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية إلى حوالي 15.1 مليون، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 419114 حالة.

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 484 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3043 إصابة مؤكدة، الجمعة، مما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 218657 والإصابات إلى مليونين و361874.

كانت بيانات حكومية منفصلة نُشرت في مارس/ آذار قد أشارت إلى أن عدد الوفيات الفعلي قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم المؤكد.