شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح 7 أسباب مرضية لحرارة باطن القدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر أن هناك 7 أسباب مرضية تؤدي إلى حرارة باطن القدمين الدائمة. وقال في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، إن من أسباب حرارة باطن القدمين الدائمة: السكري. التهاب باطن القدم. السمنة. النقرس. التهابات الأعصاب الطرفية. الديسك يضغط الاعصاب. نقص فيتامين ب12.

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