شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الثالثة من كورونا قد تصيب الأطفال.. نصائح للحفاظ على سلامتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية من جميع أنحاء الهند حذر الخبراء من أن تصيب الموجة الثالثة من جائحة كورونا الأطفال.

الموجة الثالثة من COVID-19

وفقًا لتقرير موقع "thehealthsite" كانت هناك توجيهات من المسئولين بالهند للاستعداد للموجة الثالثة من كورونا والتي قد تصيب الأطفال أيضًا بشكل كبير.

من المقرر أن يتم إنشاء جناح رعاية الأطفال Covid في مركز NESCO Jumbo Covid Care في مومباي، ومن المتوقع إضافة 700 سرير.

وسيشمل ذلك 300 جناح مخصص لرعاية الأطفال المصابين بفيروس كوفيد الذي يضم وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU) ووحدة العناية المركزة للأطفال (PICU) بسعة 25 سريراً لكل منها لتلبية احتياجات الرضع الذين قد يتعرضون للإصابة.

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مومباي تحارب أصعب معركة ضد فيروس كورونا

ووفقًا لأحدث البيانات الصحية لإدارة الصحة العامة ، فإن ما يقرب من ثلثي الإصابات التي تم الإبلاغ عنها في الولاية تقع في الفئات العمرية التي تقل عن 50 عامًا مع تسجيل أعلى الحالات الجديدة في الفترة من 31 إلى 40 عامًا.

-التباعد الاجتماعي هو المفتاح لمنع الإصابة بالفيروس

-غسل اليدين غالبًا ما يكون مهمًا جدًا، استخدم الصابون والماء أو معقم اليدين المعتمد على الكحول.

-احصل على اللقاحات متى توفرت.

-لا تنس أبدًا أن تجعل أطفالك يرتدون الأقنعة المناسبة.

-تجنب مقابلة أي شخص مريض.

-نظف الأسطح والأشياء التي يلمسها الناس كثيرًا (مثل مقابض الأبواب وأسطح العمل والهواتف المحمولة).