رجيم الكمون طريقة سريعة لخسارة الوزن

بيروت - نادين محمد - تريدين الحصول على جسم رشيق وتخسيس الوزن بطريقة سريعة خلال أسبوع. هناك تابل واحد سيساعدك على تحقيق هذه الغاية فقط أضيفي مسحوق الكمون اللذيذ الى بعض أطباقك لتحصلي على بطن مسطح خلال أيام قليلة.

ينتمي الكمون إلى عالم الشرق الأوسط وهو من عائلة البقدونس. يدخل في صنع عدد من التوابل مثل الكاري. يمكن إضافته إلى بعض الأطباق، أما خصائصه الطبية فهي كثيرة ومنها أنه:

-يعتبر فعالاً في ما يتعلق بعلاج الالتهابات المعوية.

-يساهم في الحد من آلام البطن ومن الانتفاخ، ما يساعد على الحصول على معدة مسطحة.

- يحفز عملية الهضم.

-يحدّ من امتصاص الجسم للسكّر الموجود في الأطعمة ويحافظ على مستوى طبيعي للكوليسترول.

-يساهم في زيادة العصارات الهضمية ويعمل على محاربة الانتفاخ، ما يجعله فعالاً في ما يتعلق بالحفاظ على معدة مسطحة.

-يؤدّي تناولك الكمون إلى زيادة درجة حرارة جسمك وبالتالي إلى ارتفاع مستوى الأيض وسرعة حرق الدهون لديك، ما يساعدك على التخلّص من السموم.

ربما لا تعرفين ذلك، ولكن الكمون هو طريقة فعالة للغاية لحرق الدهون. وقد أظهرت دراسة أن الكمون ساعد أشخاص مصابين بالسمنة على فقدان الوزن. وقد درس الباحثون حالة 88 امرأة سمينة وتم تقسيمهن إلى مجموعتين. ولمدة 3 أشهر، اتبعت المجموعتان نظام غذائي صحي ومتوازن، وكان الاختلاف الوحيد أن المجموعة الثانية كانت تتناول 3 غرام من الكمون يومياً، أي ملعقة كبيرة من الكمون. بعد 3 أشهر، فقدت النساء من هذه المجموعة وزن أكثر بمقدار 1.5 كلغ من المجموعة الأولى. ولكن التغير الأكبر كان في ما يتعلق بدهون الجسم: فقدت النساء من المجموعة الثانية 14.64% من دهون الجسم في حين فقدت المجموعة الثانية 4.91% من الدهون فقط

طريقة رجيم الكمون

أما اذا أردت اتباع حمية ترتكز على الكمون ننصحك بتحضير المشروبات التالية وتناولها لمدة أسبوع قبل وجباتك الرئيسية وستلاحظين النتيجة بنفسك.

مشروب الكمون والزنجبيل

- أسكبي في عبوة 3 أكواب من الماء المغلي

- 3 ملاعق وسط من الكمون

- ملعقة ونصف من الزنجبيل

- ملعقة وسط ونصف من القرفة وحامضة مقطعة إلى شرحات.

أقفلي العبوة ودعي المزيج يبرد ثم ضعيه في البراد. إحرصي على شرب كوب منه قبل كل وجبة. فهذا يساعدك على خسارة الوزن. لكن من الضروري أن تعتمدي نظاماً غذائياً متوازناً ويحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. ولتعلمي أن شراب الكمون يتيح لك التخلص من 4 كيلوغرامات شهرياً.

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خلاصة الكمون

لأنها خلاصة نباتية، فهي تنطوي على الكثير من الفوائد ولا سيّما على مستوى التمتّع بقوام مثالي، إذ تساعد على تسهيل عملية الهضم وعلى الحدّ من انتفاخ البطن والحصول على معدة مسطحة. فكيف تعدّينها؟ قومي بهذه الخطوات: